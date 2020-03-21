中國快艇衝撞我海巡艇 王定宇：有組織有計畫有訓練的挑釁行動

中國10餘艘快艇攻擊我方海巡艇，立委王定宇認為這是有組織有計畫的挑釁行動。（資料照，金門海巡隊提供）

2020-03-21 16:03:40

〔記者羅添斌／台北報導〕金門海巡隊海巡艇日前在執行驅離任務時，遭到10餘艘中國漁船及快艇的衝撞，導致我方海巡艇2部舷外機受損，長期關注兩岸情勢的民進黨立委王定宇表示，從掌握的現場衝撞影片來看，中國這些漁船丶快艇的行動，是有組織丶有計畫，有指揮而且是有受過訓練的挑釁行動，極可能是要製造事端，屆時可將中國內部的壓力焦點移轉到台灣身上來，這已涉及國安問題，要求政府部門要好好研究因應這個問題。

本月16日上午9時許，海巡署第9海巡隊PP-2006及CP-1022艇，協同金門縣政府水試所「金門號」等3艘護漁船艇，在小金門檳榔嶼海域進行驅離陸船及清除非法佈網行動時，遭到10餘艘中國快艇丟擲石塊及空酒瓶攻擊，其中CP1022艇遭到中國快艇惡意衝撞，造成2部舷外機受損，所幸我方海巡及水試所人員均未受傷。

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王定宇在昨天的立法院總質詢，以及昨晚參加電視台政論節目中，都提及此事的嚴重性。王定宇說，他曾將金門海上驅離衝撞事件的影片，拿去給一些國軍將領看，將領們認為以中國漁船丶快艇排列與間隔的方式，用快艇衝撞我方海巡艇，甚至是以快艇艇身騎上我方海巡艇，造成我方海巡艇的損傷，這些絕對都是受過訓練的，這是有組織丶有計畫丶而且有指揮的行動。

他提醒政府部門要注意此事的嚴重性，中國為什麼要挑釁製造事端，大家要好好想一想，這是否代表著一旦有事端出現時，比如中國的船隻沈沒丶人員落海等等，中方就會將矛頭指向台灣，利用外部的衝突來化解中國內部的壓力。

蘇貞昌昨天答詢時表示，對於中國相關行為，我國已有因應做法，有些涉及機密、不宜公布，蔡總統隨時掌控所有事態，國軍有最嚴厲的對應，海巡署護漁也會嚴正執法，「我們都料敵從寬、禦敵從嚴，總之只有做好一切準備，才不會讓人家輕啟犯台之心。」

海巡隊員指著受損的舷外機，說明當天遭到攻擊事件。（資料照）

中國快艇攻擊我方海巡艇。（資料照，金門海巡隊提供）

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