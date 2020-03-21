國民黨快速決策平台 5人小組先啟動

國民黨主席江啟臣有意推動11人快速決策平台，已由黨中央加黨團5人小組初步運作，透過LINE群組迅速定調立場。（資料照）

2020-03-21 12:54:26

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席江啟臣有意推動11人快速決策平台，並將組織扁平化視為改革訴求之一，雖然還在徵詢縣市長加入，但已由黨中央加黨團5人小組初步運作，透過LINE群組迅速定調立場，例如總統發布緊急命令的態度，3小時就得出結論，也是組織扁平化的起手式。

江啟臣將成立的11人集體決策平台，成員包含黨主席、立法院黨團幹部、縣市首長、黨務系統和智庫等人，縣市長方面將優先徵詢新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以及高雄市長韓國瑜。

請繼續往下閱讀...

黨內幹部表示，集體決策平台就是要讓溝通扁平化，過去國民黨政策會、智庫、文傳會、組發會、黨團與縣市長各唱各的調，搞不清彼此的立場，讓外界覺得自相矛盾，且黨中央、智庫喜歡用公文溝通，要個政策意見，至少等2、3天才會收到公文，根本來不及攻防。

幹部說，為了改善黨內溝通方式，已建立LINE群組初步運作，這也是集體決策平台的初步模型，成員包含江啟臣、國民黨秘書長李乾龍、文傳會主委王育敏、立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安等，未來再加入縣市長。

該幹部舉例說，針對中學以下師生出國禁令、是否建議總統頒布緊急命令，就是透過這個平台快速定調，由於侯友宜喊出應該發布，但黨內幹部認為有侵犯人權疑慮，大家立刻分頭擬稿，最後由江啟臣統合各方意見，在中常會發布國民黨立場，決策過程不到3小時。

幹部說，國民黨過去回應民意、時事議題的速度太慢，不然就是因為立場備受質疑，當下媒體就在問，不太可能等各單位公文往返，這樣的決策平台囊括民代成員，訂定的主軸也不至於偏離民意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法