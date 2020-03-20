防疫紓困 議員批台中市府太消極 別再打中火口水戰

議員邱素貞擔心人擠人，反而造成群聚感染。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-20 22:40:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情全球大流行，重創國內經濟，多名議員今天在臨時會專案報告時炮轟市府經濟紓困太無感，建議不要再打中火口水戰，現在防疫最要，紓困讓業者用得到。

市議員陳世凱、周永鴻、江肇國、邱素貞、黃馨慧、楊典忠、朱暖英、賴佳微、林德宇、沈佑蓮、施志昌、周永鴻、謝明源、黃健豪、吳瓊華、冉齡軒等人昨在議會臨時會質詢市府防疫旅館、防疫措施、經濟紓困及物資搶購等問題，盧秀燕表示，防疫替代所已有10多人申請，經發局長張峯源也呼籲民眾勿恐慌、囤積物資，罐頭食品、泡麵、衛生紙等，國內廠商均有生產，目前無斷貨危機。

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面對居家檢疫人員大增，謝明源、陳淑華、施志昌、江肇國等人質詢防疫旅館恐不足，要求市府主動媒合，而非等業者閒置到發慌而擔心自救，觀旅局長林筱淇表示，已有旅館業者主動推出優惠方案，比如供居家檢疫者的家屬入住享有二．一折等。

賴佳微、沈佑蓮也擔心高中職以下學校一旦停課，線上教學系統及配套措施不足，教育局長楊振昇回應，台中市目前20多名學生居家檢疫、80人滯留國外，線上學習平台目前重點放在一到九年級，也不只國英數三科，是整合不同學習資源、有因才網、國教院等及各版本教科書，未來也會連結高中職教學，另外統計校內平板電腦密1萬2千台，沒有平板電腦有近3千5百多人，如果還是不足，將再花2百萬購置分享器。

另市議員楊典忠議會質詢表示，民眾反映台中港外來商船多，船員可以拿著船員證進出台中港，可能會造成防疫漏洞，船員進出通常以搭乘計程車或家屬乘載方式，而船員經過這麼多國家，在船上的工作接觸繁雜，台中海線地區是雙港門戶，為了市民防疫安全，市府要促請中央單位加強雙港防疫。

議員黃馨慧要求市府情疫情紓困，要接地氣，讓市民有感。（記者蔡淑媛攝）

市議員楊典忠提醒船員入境，別讓台中港變成防疫破口。（記者蔡淑媛攝）

市議員施志昌要求台中市府做好居家檢疫配套。（記者蔡淑媛攝）

教育局長楊振昇指出，中市網路學習平台涵蓋各年級，並匯整國教院、及各版本教科書。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕表示，防疫替代所已有１０多人申請。（記者蔡淑媛攝）

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