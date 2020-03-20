武漢肺炎》蘇貞昌：國軍支援口罩生產會持續進行

行政院長蘇貞昌20日赴立法院施政報告總質詢。（記者廖振輝攝）

2020-03-20 15:43:17

〔記者吳書緯／台北報導〕自武漢肺炎疫情爆發後，國軍就開始支援口罩生產支援能力，民進黨立委蔡適應今天詢問國軍支援會到何時？行政院長蘇貞昌表示，目前國軍支援口罩生產會持續進行，若疫情拉長時間，則會有其他應變方式。

立法院院會今天繼續進行總質詢，蔡適應針對國軍支援口罩生產一事質詢蘇揆以及國防部長嚴德發，蔡適應關切國軍目前支援共分為兩類人員，包含不具軍職的後備輔導幹部以及各縣市的後備指揮部官士兵，他們有無再多請領薪水，據說每人可請領400元。

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嚴德發表示，無論是後備輔導幹部與後備指揮部官兵，凡是支援都可請領一日400元的膳雜費，國防部也編有經費支應，衛福部也有編列2億8千萬元的預算加以支應。蔡適應並詢問由於口罩生產，廠商也有因營利，是否可請廠商自聘人力而非長期使用國軍支援，且有影響國軍戰訓之虞。

蘇貞昌表示，目前政府是請口罩廠商24小時分3班制等方式生產、夜以繼日地趕工，這是出於防疫時期的非常需要，是業者配合政府，而非業者平常的生產模式，不可能這個時候去僱用工人成為固定班底，因此國防部人力支援。

蘇揆說，本來估疫情在4月或是夏天前就能過去，但此次武漢肺炎疫情已經難預估，全世界都在等早日趨緩控制，政府也是做這樣的努力，也難以估甚麼時候會停止，時間一拉長的話，會有另外應變方式。

嚴德發表示，目前國軍已經宣布教召停止，後備指揮部的本務就是教召，所以挪用作為口罩支援，也是符合全民國防的概念。

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