武漢肺炎》寄送口罩給海外親人？ 蘇揆：有規劃、還不行

行政院長蘇貞昌（右）20日赴立法院施政報告總質詢，和副院長陳其邁（左）在詢答前交換意見。（記者廖振輝攝）

2020-03-20 11:09:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會今繼續進行施政總質詢，對於國民黨立委溫玉霞關心台灣海外留學生買不到口罩，行政院長蘇貞昌答詢時透露，目前有在計畫，等實名制購買實施到一個程度之後，讓國內同胞在一定數量、一定期間內，可以寄送口罩給有具有一定關係的親人，「但至今還不到可以做的程度。」

溫玉霞今質詢問到，現在歐美疫情緊繃，很多台灣海外留學生都買不到口罩，家長想寄送口罩給孩子，卻又受限於口罩被管制出口，政府是否可透過寄到外館等方式解決？

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對此蘇貞昌表示，台灣就是因為有提早管制口罩出口，並且大量生產，所以現在國內要買口罩很方便，幾乎人人都買得到，而且很便宜。

針對外國的部分，蘇貞昌說，現在外交部都有取得中央流行疫情指揮中心同意，提供口罩給外館的同仁與眷屬，但目前還沒有辦法讓其他旅外同胞、學生到外館領口罩，因為這會有兩個情況，第一是我們的口罩數量還在管制中，不是無限的，第二是外館也有能力上的困難，例如有些國家很大，要讓所有人都到外館領取很困難。

至於是否開放由家長寄送，蘇貞昌透露，目前有在計畫，在實名制購買實施到一個程度之後，可以同意讓國內同胞在一定數量、一定期間內，寄送口罩給有具有一定關係的親人，只不過至今還不到可以做的程度。

蘇貞昌強調，現在雖然口罩日產量已經超過1000萬，但台灣有2300萬人，而且有一部分還要優先提供第一線醫療人員、常要進出醫院看病的人，以及警員、火車駕駛員等第一線人員。

另外，溫玉霞也問到，目前疫情很緊張，像是台灣留學生這種黃皮膚的孩子，受到的待遇都不太好，若是有在外國留學的孩子想要回來，政府是否有相關的安排及安全措施？

對此，外交部長吳釗燮說，在海外尤其歐洲的留學生，如果買不到機票回來，或是需要特別的安排，外館都可以幫忙，但因為現在飛機都還有在飛，目前並沒有接獲留學生反映回國有困難。

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