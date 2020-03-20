憂室內集會成防疫破口 議員建議韓國瑜暫停基層座談

韓國瑜與基層座談。（記者陳文嬋翻攝）

2020-03-20 10:49:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今早到大寮區與基層座談，下午將到和發產業園區與廠商座談，民進黨議員林智鴻表示，總統蔡英文昨公開呼籲未來14天是防疫關鍵期，他認為韓國瑜帶頭室內集會不妥，就怕成為防疫破口，韓國瑜應暫停基層座談14天，避免讓基層暴露在風險中。

高雄市長韓國瑜近期以關心疫情及聽取各區里意見為由，不斷在各區舉辦里業務會報，以及產業請益之旅，例如今天早上在大寮區舉辦座談，下午在和發產業園區與廠商座談。

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民進黨議員林智鴻認為韓國瑜表面上是聽取基層心聲，但更主要的目的是透過這樣的場合宣揚政績，試圖挽救將被罷免的頹勢。

林智鴻說，韓國瑜面對被罷免的主體，他當然有權利拯救自己，但目前進行各項座談會，都是把各界人士召集起來，在一定的空間內進行對話，市長帶頭室內集會不妥，就怕成為防疫破口。

尤其總統蔡英文昨強調台灣未來14天是防疫關鍵期，林智鴻呼籲韓國瑜應忍耐14天，這段時間應先暫停基層座談，以免讓基層暴露在風險中，若韓國瑜仍要宣揚政績，可以貼臉書、傳 Line、上網公告都是方式。

林智鴻表示，最近罷韓團體也配合防疫，沒有群眾聚集活動，大家都在配合防疫，他建議彼此休兵14天，先共同打擊武漢肺炎，度過這段國人共同危機後，再來定勝負也不遲。

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