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為參選公職 民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財宣布不拚連任

民進黨宜蘭縣黨部主任委員將於5月24日重選，原有意力拚連任的黃建財，昨突然在臉書宣布，為參選公職，不適合兼任主委，所以不拚連任。（記者林敬倫攝）

民進黨宜蘭縣黨部主任委員將於5月24日重選，原有意力拚連任的黃建財，昨突然在臉書宣布，為參選公職，不適合兼任主委，所以不拚連任。（記者林敬倫攝）

2020-03-20 09:33:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣黨部主任委員將於5月24日重選，原有意力拚連任的黃建財，昨突然在臉書宣布，為參選公職，不適合兼任主委，所以不力拚連任，為選舉投下震撼彈；另外，下屆民進黨宜蘭縣黨部主委，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇已宣布參選，至於外傳縣黨部評議委員會召集人吳和信也有意參選，但他至今仍沒鬆口。

民進黨宜蘭縣黨部新任主委選舉，牽動2022地方選舉布局，已確定於5月24日舉行，預計下個月就會開放登記參選；黃建財原有意拚連任，陳俊宇也宣布參選，目標要讓黨部與黨團結合，吳和信雖未鬆口，但動作頻頻，日前邀內政部長徐國勇至三星地方座談，就被外界解讀是在為主委選舉布局。

不過黃建財昨突然在臉書投下震撼彈，po文指出，近來很多人問他要不要續任黨部主委，擔任黨部主委以來，與同志們共同為黨付出，在全體同志們共同努力之下，今年初總統立委選舉已成功贏得台灣、守住宜蘭，主委連任，理應當仁不讓，繼續為黨服務。

他說，但黨內人才濟濟，「成功不必在我」，在此向黨內同志報告，個人未來規劃挑戰公職服務，不適合兼任黨部主委，以避免球員兼裁判，他已深刻自省過，所以決定不連任下屆黨部主委一職，但持續關心黨的發展，為縣民、黨員服務的理念，仍然謹記在心，未來不會缺席。

由於黃在擔任主委期間，曾宣布參選立委引發質疑，他受訪時再強調，已深刻反省過，球員兼裁判真的不適合；至於外傳他有意角逐宜蘭市長，黃建財說，目前僅規劃參選公職，還不確定參選何職務。

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