武漢肺炎》為何不早封關？呱吉：多給政府一點信任吧

台北市議員邱威傑「呱吉」表示，終極的防疫措施會關閉絕大多數的商業活動生機，沒有任何一國能撐這麼久；他並表示，雖然「信任政府」不是他該做的事，但「政府過去防疫做得不錯，再多給他們一點信任吧。」（資料照，記者方賓照攝）

2020-03-20 00:14:58

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，近日台灣境外移入個案增加，造成確診人數增加速度提升，也引發部分民眾質疑政府「為何不早點封關？」對此，台北市議員邱威傑「呱吉」表示，終極的防疫措施會關閉絕大多數的商業活動生機，沒有任何一國能撐這麼久；他並表示，雖然「信任政府」不是他該做的事，但「政府過去防疫做得不錯，再多給他們一點信任吧。」

呱吉19日在臉書PO文表示，防疫是一場戰役，目的是要打贏一場叫做「國家長久興盛」的戰爭，就在對抗疾病的同時，商業活動就像國家賴以為生的空氣，支持著國家生命的存續，「當我們對抗這個傳染病的時候，就像是掐著自己的脖子，期待傳染病能夠在我們停止呼吸以前結束」。

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呱吉指出，很多人質疑為何不早一點封關，執行某些霹靂手段？但他認為，終極的防疫措施會關閉絕大多數的商業活動生機，就像是閉氣潛入黑暗的水底，「台灣或者世界上的任何一個國家可以憋多久？不論有多久，都不會是永久」。

他指出，防疫最困難的就是決定那個潛入水底的時機，太晚，大家就一起看著世界燃燒殆盡，太早，就提前窒息在水底。

呱吉表示，很多社會上的恐慌是源自於不信任，「我們瞎子摸象似的認為應該大量採購、囤積商品、或者質疑政府手段太慢」。他說，雖然作為一個民代，信任政府不該是他的工作；但他認為，總統蔡英文一句「不要互相指責」說得好，他也呼籲：「我們政府過去做得不錯，再多給他們一點信任吧。」

不過，他也提到，就在給予政府信任的同時，希望大家不要去指責對政府行動提出合法質疑的朋友；因為台灣還是個民主法治國家，任何政府政策都必須合乎法律與程序。

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台北市議員邱威傑。（資料照）

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