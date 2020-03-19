為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》為何不早封關？呱吉：多給政府一點信任吧

台北市議員邱威傑「呱吉」表示，終極的防疫措施會關閉絕大多數的商業活動生機，沒有任何一國能撐這麼久；他並表示，雖然「信任政府」不是他該做的事，但「政府過去防疫做得不錯，再多給他們一點信任吧。」（資料照，記者方賓照攝）

台北市議員邱威傑「呱吉」表示，終極的防疫措施會關閉絕大多數的商業活動生機，沒有任何一國能撐這麼久；他並表示，雖然「信任政府」不是他該做的事，但「政府過去防疫做得不錯，再多給他們一點信任吧。」（資料照，記者方賓照攝）

2020-03-20 00:14:58

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，近日台灣境外移入個案增加，造成確診人數增加速度提升，也引發部分民眾質疑政府「為何不早點封關？」對此，台北市議員邱威傑「呱吉」表示，終極的防疫措施會關閉絕大多數的商業活動生機，沒有任何一國能撐這麼久；他並表示，雖然「信任政府」不是他該做的事，但「政府過去防疫做得不錯，再多給他們一點信任吧。」

呱吉19日在臉書PO文表示，防疫是一場戰役，目的是要打贏一場叫做「國家長久興盛」的戰爭，就在對抗疾病的同時，商業活動就像國家賴以為生的空氣，支持著國家生命的存續，「當我們對抗這個傳染病的時候，就像是掐著自己的脖子，期待傳染病能夠在我們停止呼吸以前結束」。

呱吉指出，很多人質疑為何不早一點封關，執行某些霹靂手段？但他認為，終極的防疫措施會關閉絕大多數的商業活動生機，就像是閉氣潛入黑暗的水底，「台灣或者世界上的任何一個國家可以憋多久？不論有多久，都不會是永久」。

他指出，防疫最困難的就是決定那個潛入水底的時機，太晚，大家就一起看著世界燃燒殆盡，太早，就提前窒息在水底。

呱吉表示，很多社會上的恐慌是源自於不信任，「我們瞎子摸象似的認為應該大量採購、囤積商品、或者質疑政府手段太慢」。他說，雖然作為一個民代，信任政府不該是他的工作；但他認為，總統蔡英文一句「不要互相指責」說得好，他也呼籲：「我們政府過去做得不錯，再多給他們一點信任吧。」

不過，他也提到，就在給予政府信任的同時，希望大家不要去指責對政府行動提出合法質疑的朋友；因為台灣還是個民主法治國家，任何政府政策都必須合乎法律與程序。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

台北市議員邱威傑。（資料照）

台北市議員邱威傑。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》印度22日起禁國際航班降落 為期一週
2020-03-19 23:20

武漢肺炎》印度22日起禁國際航班降落 為期一週
武漢肺炎》內政部改編神曲宣傳防疫 釣出原唱戴愛玲獻聲！
2020-03-19 23:20

武漢肺炎》內政部改編神曲宣傳防疫 釣出原唱戴愛玲獻聲！
安平正夯！第五大道2房2衛498萬起

安平正夯！第五大道2房2衛498萬起
菲律賓疫區現場》馬尼拉封城宵禁「安靜得令人窒息」
2020-03-19 23:13

菲律賓疫區現場》馬尼拉封城宵禁「安靜得令人窒息」
武漢肺炎》引爆歧視？川普稱「中國病毒」 華人開始囤子彈
2020-03-19 23:06

武漢肺炎》引爆歧視？川普稱「中國病毒」 華人開始囤子彈
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
政治今日熱門
2020-03-19 17:48

台灣每週提供美國10萬枚口罩 中國火大：仇中媚美

2020-03-19 01:32

武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析

2020-03-19 14:36

未來14天是關鍵 蔡英文：視需要快速立法或發布緊急命令 影片

2020-03-19 13:15

疫情衝擊股市 蔡總統13：30發表談話安定民心

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播