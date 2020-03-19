武漢肺炎》內政部改編神曲宣傳防疫 釣出原唱戴愛玲獻聲！

內政部今下午發文，改編歌手戴愛玲「對的人」一曲的歌詞宣傳防疫，沒想到竟直接「釣」出本人錄製影片，親自獻唱內政部改編後的版本。（資料照）

2020-03-19 23:20:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，第一線防疫人員卯足全力檢疫，政府各單位也盡力宣導政策。內政部今下午改編歌手戴愛玲「對的人」一曲的歌詞在臉書宣傳防疫，沒想到竟直接「釣」出本人錄製影片，親自獻唱內政部改編後的版本。對此，網友紛喊「太好聽了」！內政部長徐國勇也在貼文中留言感謝戴愛玲相挺防疫。

內政部今下午在臉書粉專PO文，改編「對的人」歌詞，搭配防疫人員檢疫畫面，KUSO製MV畫面，歌詞為「愛要耐心等待、仔細尋找，檢疫很重要；記得掃描系統、簡訊憑證、正確的申報。我相信每個想家的人，一定都知道，多等幾分鐘，馬上好」。

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沒想到，戴愛玲看到內政部的貼文後，立刻親自獻唱「內政部版本」，並錄影PO網分享。戴愛玲在貼文中表示，聽到大家的敲碗聲，就出來唱給大家聽；她並提醒，在家才可以大聲唱、也要記得勤洗手，「我們一起做好防疫！」

影片下方，網友紛紛表示「謝謝鐵肺天后」、「好聽」、「好聽到起雞皮疙瘩

隱藏或檢舉此留言」、「公主超適合當代言人」、「超適合當防疫代言人」；內政部長徐國勇更現身留言表示「感謝相挺！一起為防疫加油！」

內政部臉書原貼文：

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