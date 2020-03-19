武漢肺炎》國安基金明起救市！財長：進場護盤無期限

行政院宣布國安基金將近場，財政部長蘇建榮今天傍晚說明時強調護盤無期限！（記者李欣芳攝）

2020-03-19 19:33:07

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情全球蔓延，衝擊市場信心，國安基金今天盤後召開臨時委員會，判斷目前已達法定進場條件，授權進場護盤，這是蔡政府執政近4年來國安基金首次要進場護盤；財政部長蘇建榮今晚在行政院召開記者會表示，國安基金授權進場護盤，沒有期限，外界解讀最快國安基金明天將進場救台股，蘇建榮說，國安基金何時進場不會說明，國安基金來向來是來無影去無蹤，會視情況決定如何進場。

台股今天開盤即重挫逾300點，直接摜破9000點大關及10年線約9110點大關，終場重挫537.33點，收在8681.34點，跌幅5.83%。

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行政院今天傍晚5時召開國安基金臨時委員會，傍晚不到5時，已有與會學者專家陸續進入行政院，今晚政院由財政部長蘇建榮、國安基金執行秘書阮清華與政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）出面共同召開記者會。

蘇建榮說明國安基金臨時委員會的決議，他強調，考量疫情擴散，間接影響國內投資信心，投資恐慌心理提高，經國安基金全體委員決議，一方面要穩定金融市場，另方面投資信心要能提振，委員會授權基金的執行秘書阮清華進行穩定市場的工作。

國安基金5000億元銀彈將適時進場，蘇建榮指出，歷來國安基金共6次進場，最近1次進場是在2015年，過去進場最高曾動用到1200億元額度，我們希望讓金融市場的信心維持住。

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