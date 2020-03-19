國民黨智庫提議黨部閒置空間作行銷據點開拓財源 遭疑違反「政黨法」

國民黨主席江啟臣18日在新任黨秘書長李乾龍陪同下，主持中常會。（資料照）

2020-03-19 16:05:26

〔記者施曉光／台北報導〕因應今年大選慘敗，黨中央將成立改革委員會擬訂改革方案，國民黨智庫昨日向中常會報告「中國國民黨改革業務推動進度與建議執行方案」，其中為了開拓財源，建議黨中央應該運用各黨部閒置空間，作為農漁會與社區產業行銷據點，不過這項建議引來質疑違反「政黨法」規定。

根據「政黨法」第23條規定，政黨不得經營或投資營利事業，並不得從事第19條第4款規定（為宣揚理念或從事活動宣傳的出版品、宣傳品銷售或權利）以外的營利行為。

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黨內人士指出，「政黨法」明文規定政黨購置不動產，只能用於辦公處所使用，如果出租辦公廳舍閒置空間作為行銷據點，恐被認定投資營利行為，像去年花蓮縣黨部將辦公廳舍出租花蓮民眾服務社，除了產權爭議，也有違反「政黨法」之虞，因此黨中央當時才會興訟，該人士建議黨中央不要採納這個建議，以免觸法。

根據智庫報告，有關「財務穩健」議題方面，除了建議透過小額募款、街頭募款，活化黨史館庫藏文物創造收益，並且落實黨公職募款責任額制度，還要善用黨部閒置空間，作為農漁會與社區產業行銷據點。

國民黨中常會在1月通過「改革委員會」成立案中，原本規定「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等四個分組應於3月底前提出初步改革書面建議，在智庫建議充分討論考量下，期程將展延1個月，3月底前成立「改革委員會」並確定各組召集人後，各分組要到4月底前才會完成分組報告的撰寫，然後交付「改革委員會」5月上、中旬討論，預定5月22日正式完成改革方案的書面建議。

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