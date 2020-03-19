蔡英文：陳建仁主責國際防疫合作 以開放無私態度分享經驗

總統蔡英文（右）19日下午在總統府發表敞廳談話，強調台灣經濟基本面良好，資金充沛，國安基金也密切注意國際動態，已經在備戰狀態。左為副總統陳建仁。（中央社）

2020-03-19 15:06:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎疫情升高，蔡英文總統今日下午在總統府與副總統陳建仁召開記者會安定民心，並指因為台灣防疫成效，許多國家都表達和台灣防疫合作的意願。她已請陳建仁主責，要以開放、互助的精神，無私地跟世界分享防疫經驗。這是台灣的國際責任，只有充分的國際合作，才能確保全世界能贏得這場戰役。

對於中國之前抨擊台灣在防疫國際合作是「以疫謀獨」，蔡英文也不客氣說，所謂「以疫謀獨」說法，反映出有些人事事以政治為思考的狹隘心態，無益於疫情的防制。

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蔡英文表示，武漢肺炎肆虐全球，造成健康和經濟的危害。台灣除了要保護自己，更不能獨善其身，只有世界共同防疫成功，台灣才能夠渡過這個難關。

總統並提到，外交部和美國在台協會昨日共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，兩國將加強合作，共同研發快篩試劑、疫苗、藥品，也會交流醫療知識及防疫所需的物資、設備。而歐盟也跟中研院簽署共同開發防檢疫技術和疫苗。

她強調，許多國家都表達和台灣防疫合作的意願。這方面已請陳建仁副總統主責，要以開放、互助的精神，無私地跟世界分享防疫經驗。這是台灣的國際責任，只有充分的國際合作，才能確保全世界能贏得這場戰役。

對於世界衛生組織（WHO）這次在防疫上的荒腔走板表現，蔡總統也說，這次因為WHO領導全球防疫角色不能充分發揮，造成國際疫情的蔓延。國際社會都深自警惕，也更加理解合作的必要性。她要在這裡呼籲，各國必須要加快合作的腳步，而台灣願意貢獻自己的防疫能量，一起照顧所有人類的健康。Taiwan can help，是我們正在實踐的目標。

總統認為，全世界都看到，在這次疫情中，台灣人民展現了最強韌的力量。我們過去面對危機的經驗，都是現在迎接挑戰的能量。所以儘管很艱鉅，但經過這次的考驗，台灣一定會更強壯。她並向國人呼籲，我們的國家，值得我們更有自信。我們會全力以赴，控制疫情、保護國民。

媒體詢問世衛如提前發布對疫情的警告，是否就不會造成全球的大流行，陳建仁回答時表示，確實是如此。從傳染動力學角度，只要2、3週，就會有增加大量病例數。公共衛生專家的陳建仁，先前也抨擊世衛秘書長譚德塞是「成事不足敗事有餘」。

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