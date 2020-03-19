蘇貞昌：政院宣告台中生煤條例無效「合法合憲」 不會撤回

行政院長蘇貞昌表示，政院宣告台中自治條例部分無效合法合憲。（資料照）

2020-03-19 13:10:49

〔記者李欣芳／台北報導〕台電台中火力發電廠燃燒生煤發電爭議延燒，台中市政府去年底引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，連續對台電開罰，行政院13日宣布中市府這項自治條例的部分條文無效。台中市副市長令狐榮達今天北上列席行政院院會，質疑政院不該逕行宣告條例部分條文無效，主持院會的行政院長蘇貞昌就情理法三層面提出反駁，強調政院宣告中市自治條例部分條文無效是「合法合憲」。

面對多個環保團體與時力立委陳椒華今天在立法院召開記者會，批評行政院宣告生煤管制條例部分條文失效的做法是粗暴霸凌行為，要求政院撤回，行政院政務委員羅秉成表示，台中市府的自治條例在適法性上有極大爭議，行政院不會撤回宣告自治條例部分條文無效。

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行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）轉述，蘇貞昌今天在院會中針對情理法3點向令狐榮達提出說明，首先，於法來說，行政院在過去4年已提醒台中市檢視其自治條例的授權是否違反中央法規，但市府4年來沒有正式回應政院，到了今年3月中市府發函的內容也認為沒有牴觸中央法規，顯然雙方的見解是相異的，政院只好依地制法宣告部分條文無效，這是合法合憲的。

蘇貞昌說，於理來說，台中市大量仰賴外縣市生產的電力，而且在這波台商回流回到台中市的投資達1600多億元，台中市需要大量電力，如市府堅持自己不發電卻要靠外縣市來發電，於理說不過去。

最後，蘇貞昌表示，於情來說，希望令狐榮達回去轉達給台中市長盧秀燕知道，中央從來都不想與地方對抗，姑且不論這個電廠是前政府時代決定用火力發電，也是前政府時期決定要興建，現在的政府也是想要一起面對、一起解決，與地方沒有二心。

蘇貞昌說，實際上過去3年多中火燃煤量大量減少，空污的高峰期也減少排放，這些都是看得到的成果，希望大家能攜手合作，力量集中，才能改善中部的空污。

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