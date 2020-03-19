武漢肺炎》花蓮縣政府今起禁公務員、學校行政人員出國

花蓮縣政府今宣布，即起縣府公務人員及學校行政人員，包括約用、約聘人員，也將一律禁止請假出國，並勸導盡量留在縣境內。 （記者王峻祺攝）

2020-03-19 12:46:40

［記者王峻祺／花蓮報導］武漢肺炎疫情延燒，全台陸續有縣市首長下令禁止公務人員出國，花蓮縣政府今宣布，即起縣府公務人員及學校行政人員，包括約用、約聘人員，也將一律禁止請假出國，並勸導盡量留在縣境內。

花蓮縣政府因應武漢肺炎疫情，擔心未來可能出現群聚感染風險，除擬訂「異地辦公」措施外，月底前也將由人事處先行試辦「居家辦公」，並實施可行性評估，再考慮是否擴大全面實施。

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花蓮縣政府副秘書長兼發言人兼張逸華說，縣府昨發出公文，今起所有縣府公務人員，包括約用、約聘人員，一律禁止請假出國，以防疫為優先考量，並勸導盡量留在縣境內，若真要到外縣市，也應作好健康管理。

縣府目前也落實辦公廳舍防護，府內3棟大樓及府外均實施單一出入口門禁管制，關閉其他出入口，洽公民眾一律須從正門進出；另也備妥6處分區辦公地點，視疫情狀況啟動，隨時可開放進駐。

除了擬定「異地辦公」措施外，研擬中的員工申請居家辦公，月底前則先由人事處先行試辦，並預設資訊方面及電腦安全設定等各種狀況，有能力排除後再推行至其他局處。

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