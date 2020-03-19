台中人要防疫兼防癌？ 藍綠立委一早內委會互嗆

立法院內政委員會今日邀行政院報告「以台電公司台中火力發電廠處分案衍生地方自治條例遭宣告無效，探討憲法與地方制度下地方自治權之保障」，藍綠立委一開會便為出席官員層級互嗆。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-19 10:46:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日邀行政院報告「以台電公司台中火力發電廠處分案衍生地方自治條例遭宣告無效，探討憲法與地方制度下地方自治權之保障」，藍綠立委一開會便為出席官員層級互嗆。國民黨立委不滿質疑，政府宣告自治條例的部分條文無效，放任中火空氣污染，為何台中民眾除了要防疫還要防癌。

政院副秘書長何佩珊強調，地方自治雖為「憲法」保障的制度，但地方政府辦理自治事項，仍應受上級監督機關之合法性監督。「台中市公司場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」第3、4、6條規定，政院綜合多方意見，並全面審慎評估後，確認這幾條分別牴觸「空氣污染防制法」及其子法，爰函告無效，以維法制。

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今日一早立法院國民黨團不滿政院僅派副祕書長出席，在委員會群起不滿嗆聲，國民黨籍召委陳玉珍更質疑，她沒同意政院秘書長李孟諺准假，為何是派副祕書長來；何佩珊表示，今日上午有行政院院會，有各相關部會第一次報告紓困及振興特別條例預算非常重要，秘書長須在院會開會，所以由她前來。

民進黨立委管碧玲則質疑，既然台中市長盧秀燕認為這麼重要為何不來，「盧秀燕怎麼不來！」，藍委則反譏，這裡是立法院；台中市環保局副局長陳宏益上台說明時，民進黨立委沈發惠也當場反嗆，國民黨責怪只派副祕書長，台中市政府卻只派一個副局長，怎不派環保局長來。

國民黨立委楊瓊瓔質詢提及，台中市政府的自治條例規定比中央法規嚴格，並沒有違法，政府卻取消自治條例，到底用意何在？為何台中民眾除了要防疫還要防癌？

法務部次長陳明堂答詢指出，在法制面上，自治條例是地方政府可以訂，但自治條例不能牴觸中央法規命令。政院函有提及，自治條例中不再核發許可證、石油焦許可證的規定，有違背法規命令，所以並不是自治條例完全違背法規命令，而是相關規定有違。

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