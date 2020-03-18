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李明哲妻盼中國開放「親情電話」 陸委會籲中方開放聯繫

非政府組織工作者李明哲被捕將滿3年，他的妻子李凈瑜表示，從2月會面被取消後，至今沒有任何李明哲訊息。（資料照）

非政府組織工作者李明哲被捕將滿3年，他的妻子李凈瑜表示，從2月會面被取消後，至今沒有任何李明哲訊息。（資料照）

2020-03-18 18:24:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕非政府組織工作者李明哲被捕將滿3年，他的妻子李凈瑜上午舉辦記者會表示，從2月會面被取消後，至今沒有任何李明哲訊息。對此，陸委會表示，希望中方能讓李明哲撥打親情電話向家人報平安。

李凈瑜表示，過去3年來她每個月都得到湖南去探視，才知道李明哲是否平安健在，這3個月來武漢肺炎向全世界擴散，中國監獄禁止她前往探視，近期傳出中國監獄內有受刑人感染確診，家屬的不安、焦慮是可以想像的。

李凈瑜指出，她透過陸委會發出正式的申請書給中國湖南赤山監獄，希望在天災持續時，能允許李明哲和她通個親情電話，「只要聽到他對我說『我還活著』，我就放心、滿足了」。

對此，陸委會表示，在考量疫情風險、中國湖南與台灣的直飛班機暫時停飛等因素下，家屬自1月份赴中探視李明哲迄今，均未能再度探視。惟近期中方部份監獄曾爆發群聚感染事件，目前赤山監獄狀況未明，家屬擔憂李明哲在監狀況，希望中方能讓李明哲撥打親情電話向家人報平安。

陸委會再次呼籲中方應重視監獄防疫措施，確實照顧李明哲健康與安全，政府並會透過兩岸既有聯繫管道及其他適當方式，持續促請中方儘速回應家屬訴求。陸委會也將持續提供家屬必要協助，敦促中方確保李明哲的身體健康及保障其應有相關權益，並與各有關機關及海基會等繼續努力，讓李明哲平安返台。

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