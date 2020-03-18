台美防疫合作 成斷交來最實質進展

武漢肺炎疫情全球延燒，台美首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，台美也展開防疫物資的交流。（圖擷自美國在台協會官網）

2020-03-18 19:11:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，台美首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，台美也展開防疫物資的交流。黨政人士指出，世界衛生組織（WHO）失能，讓各國最近有進一步與我相互合作的急需出現。該人士說明，這是台美斷交以來最大的實質進展，這些合作主要是處理後續防疫的相關生物製劑、疫苗、篩檢，我方有與美國一起合作的話，幫助將會很大。

黨政人士指出，世界衛生組織（WHO）在這波疫情後失能，讓國際疫情疫情失控，受到各國抱怨。包括太晚發佈「國際關注公衛緊急事件」及太晚發佈武漢肺炎「全球大流行」。過去以WHO作為國際疫情管制最重要依歸的國家都受到很大衝擊，也延誤各國防疫整備。

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黨政人士指出，有鑑於WHO失能狀態，也讓各國最近有進一步與我相互合作的急需出現。多國向我外交單位和駐台單位詢問，希望與我在疫情防治等交換經驗，包括防檢疫整備技術、公共衛生和疫情的社會溝通、處理錯誤訊息等，甚至盼有雙邊或多邊會議。

黨政人士說明，目前中國也不斷用「大外宣」的方式，例如宣稱是疫情從美國開始、各國防疫相當混亂等謠言，其實現在也讓國際公衛界、各國主要政府單位，都很不滿，因此為了避免近一步產生失能的狀態，所以有相互合作抗疫的急需出現。

黨政人士指出，防疫整備技術，則包括居家檢疫隔離方法，如何確認人員移動，以及回溯可能接觸史的技術如何進行。此外，公衛專家出身的副總統陳建仁每天也與許多國際公衛專家或部門溝通防疫上的意見，也提供意見給衛福部。

對於急需互助的部分，黨政人士說明，各國產業結構不同，台灣如何短期把口罩的生產線架設起來，也成為駐外單位詢問的重點，因此與他國就有一些合作。例如，如美國以防護衣的材料交換我國的口罩，而美國是生技第一大國，台美這項合作，對我國在生物科技上有很大增長，真正的利益更在生技的部分。

黨政人士說，這些層面的合作主要是處理疫情後續，畢竟現在天氣慢慢進入夏天，如果處理疫情的情形，沒有得到完整的控制，就很可能在復發。該人士說明，後續防疫的相關生物製劑、疫苗、篩檢，我方有與美國一起合作的話，幫助將會很大。

黨政人士說，我方多次強調「Taiwan can help」，因此人家有需求，也要趁機會提供，這也是實質上和這些國家有交流與合作。

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