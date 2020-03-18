為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台美防疫合作 成斷交來最實質進展

武漢肺炎疫情全球延燒，台美首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，台美也展開防疫物資的交流。（圖擷自美國在台協會官網）

武漢肺炎疫情全球延燒，台美首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，台美也展開防疫物資的交流。（圖擷自美國在台協會官網）

2020-03-18 19:11:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，台美首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，台美也展開防疫物資的交流。黨政人士指出，世界衛生組織（WHO）失能，讓各國最近有進一步與我相互合作的急需出現。該人士說明，這是台美斷交以來最大的實質進展，這些合作主要是處理後續防疫的相關生物製劑、疫苗、篩檢，我方有與美國一起合作的話，幫助將會很大。

黨政人士指出，世界衛生組織（WHO）在這波疫情後失能，讓國際疫情疫情失控，受到各國抱怨。包括太晚發佈「國際關注公衛緊急事件」及太晚發佈武漢肺炎「全球大流行」。過去以WHO作為國際疫情管制最重要依歸的國家都受到很大衝擊，也延誤各國防疫整備。

黨政人士指出，有鑑於WHO失能狀態，也讓各國最近有進一步與我相互合作的急需出現。多國向我外交單位和駐台單位詢問，希望與我在疫情防治等交換經驗，包括防檢疫整備技術、公共衛生和疫情的社會溝通、處理錯誤訊息等，甚至盼有雙邊或多邊會議。

黨政人士說明，目前中國也不斷用「大外宣」的方式，例如宣稱是疫情從美國開始、各國防疫相當混亂等謠言，其實現在也讓國際公衛界、各國主要政府單位，都很不滿，因此為了避免近一步產生失能的狀態，所以有相互合作抗疫的急需出現。

黨政人士指出，防疫整備技術，則包括居家檢疫隔離方法，如何確認人員移動，以及回溯可能接觸史的技術如何進行。此外，公衛專家出身的副總統陳建仁每天也與許多國際公衛專家或部門溝通防疫上的意見，也提供意見給衛福部。

對於急需互助的部分，黨政人士說明，各國產業結構不同，台灣如何短期把口罩的生產線架設起來，也成為駐外單位詢問的重點，因此與他國就有一些合作。例如，如美國以防護衣的材料交換我國的口罩，而美國是生技第一大國，台美這項合作，對我國在生物科技上有很大增長，真正的利益更在生技的部分。

黨政人士說，這些層面的合作主要是處理疫情後續，畢竟現在天氣慢慢進入夏天，如果處理疫情的情形，沒有得到完整的控制，就很可能在復發。該人士說明，後續防疫的相關生物製劑、疫苗、篩檢，我方有與美國一起合作的話，幫助將會很大。

黨政人士說，我方多次強調「Taiwan can help」，因此人家有需求，也要趁機會提供，這也是實質上和這些國家有交流與合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》台灣累計100例！ 4國破萬例 全球確診197410例 （不斷更新）
2020-03-18 19:55

武漢肺炎》台灣累計100例！ 4國破萬例 全球確診197410例 （不斷更新）
武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入
2020-03-18 19:08

武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
疫情持續擴大 美、加、澳、紐4國疫情升至三級
2020-03-18 19:06

疫情持續擴大 美、加、澳、紐4國疫情升至三級
武漢肺炎》台美合作研發疫苗與藥物 陳時中：美國是可信任的夥伴
2020-03-15 15:57

武漢肺炎》台美合作研發疫苗與藥物 陳時中：美國是可信任的夥伴
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
武漢肺炎》定名？ AIT：美台合作對抗「武漢冠狀病毒」
2020-03-15 13:14

武漢肺炎》定名？ AIT：美台合作對抗「武漢冠狀病毒」
政治今日熱門
2020-03-18 08:16

週刊爆北市議員疑幽會人妻女官員 當事人均否認

2020-03-18 12:16

王浩駁斥幽會與關說 陳雪慧被爆出傳「內褲照」表遺憾 影片

2020-03-18 13:09

台美簽署250枚人員攜行式刺針飛彈購案 嚇阻共軍軍機威脅

2020-03-18 18:29

魏明谷就職將滿1年 突宣布辭台水董座

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播