不只爽玩5天4夜！台北市議員：芝山里長帶隊遊10天

台北市士林區芝山里長魏雅郁被爆帶團前往斯里蘭卡旅遊，消息傳出，引起不少當地居民議論。飛機示意圖與新聞無關。（路透檔案照）

2020-03-18 18:47:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市國民黨籍芝山里長魏雅郁被民眾爆料帶團前往斯里蘭卡旅遊，國民黨台北市議員陳重文證實此事，並表示旅遊行程並非外傳的5天4夜，而是10天，目前副市長黃珊珊已承諾會落實檢疫措施。

陳重文接獲民眾爆料，有人在臉書貼出LINE群組對話截圖，指稱芝山里民找不到鄰長，一問才知道鄰長參加里長揪團斯里蘭卡5天4夜遊，消息一出，當地居民直喊「太誇張」，憤而將對話紀錄貼到臉書社團「Gangs of Tian Mu 天母幫」。

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根據《三立新聞網》報導，陳重文證實魏雅郁確實帶團出國，但網傳消息內容部份有誤，在斯里蘭卡並非只有5天4夜，而是10天，該團從3月12日就啟程，預定22日回台灣，據了解，里長與相關人等出國前詢問過防疫單位的意見才出團，當時斯里蘭卡的旅遊警示尚停留在二級「警示」（alarm）。

中央流行疫情指揮中心17日已宣布，斯里蘭卡的旅遊警示自19日零時起提升至第三級「警告」（Warning），除非必要不要前往，今天也宣布，所有返國、入境者一律居家檢疫14天。

陳重文說，目前團費細節仍待釐清，該團總人數約8至10人，也不排除有更多人共行，他們回來後，由於斯里蘭卡已是「第三級」旅遊警告，黃珊珊已承諾會落實14天的檢疫措施，他也將幫忙提供物資給這些人在居家檢疫期間使用。

據悉，士林區長江慶輝強調，市府3月16日行文給12區公所取消里鄰活動，魏雅郁早在此之前就已出發，且是正常休假下，自費私人行程，和朋友一起去，一切合法。

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有民眾在藍營議員陳重文臉書留言並附上截圖，獲得陳重文回應。（圖曲自陳重文臉書）

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