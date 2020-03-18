蘇揆幕僚遭批網路帶風向 李懷仁：我是要感謝小編辛苦

中央流行疫情指揮中心18日上午召開記者會，宣布外國人一律限制入境，美加紐澳等國提升旅遊警示至第三級「警告」。右為指揮官陳時中，左為疾管署長周志浩，中為疾管署副署長莊人祥。（記者王藝菘攝）

2020-03-18 17:48:40

〔記者李欣芳／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨天下午記者會中，一位中時記者提問是否因為「控制篩檢量」營造台灣「沒有社區傳播的『假象』」，引發網友撻伐，事後記者的主管要求疾管署有責任在「網民出現不理性留言時，導正視聽」；行政院長蘇貞昌的幕僚李懷仁今天上午在指揮中心記者會網路直播留言，又遭外界批評是帶風向霸凌記者。李懷仁今天下午澄清說，他留言是因對小編將增加工作量表示辛苦與感謝，他貼文裡面沒有任何不是事實的部分，「如果有不是事實的部分，請質疑的人指出，我願意需虛心檢討道歉」。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨天舉行記者會時，會中時提問，中央流行疫情指揮中心是否因為控制篩檢量營造台灣「沒有社區傳播的假象」，遭陳時中打臉說「有科學的證據在做這樣的疫調，這樣講對疫調人員不公平」。

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隨後該名記者更遭到網友一片質疑撻伐，該名記者的主管不滿記者被網友霸凌，在疾管署新聞群組內呼籲疾管署「有責任在網民出現不理性留言時，導正視聽」，有關群組內的對話事後被截圖流出。

根據截圖，李懷仁今天上午在直播中留言「CDC（疾管署）辛苦了，被記者要求要一直貼文呼籲大家不要攻擊記者。」不過，李懷仁的留言卻也遭有媒體批評是在帶風向、霸凌記者。

李懷仁目前職務是「行政院副院長辦公室主任」，是閣揆蘇貞昌平日倚重的幕僚，他目前也全力投入防疫工作。

李懷仁受訪表示，他認為，在上班時間觀看指揮官陳時中的直播記者會是掌握第一時間狀況，也是公務的一部份，身分並不尷尬。

李懷仁說，他在CDC的YOUTUBE頻道貼文的對象是對CDC，是對小編因為被要求多次在聊天室內一直貼文說明不要批評記者，因此增加的工作量表示「辛苦、感謝」，這句貼文裡面沒有任何不是事實的部分，如果有不是事實的部分，請質疑的人指出，他願意需虛心檢討道歉。

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