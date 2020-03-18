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首頁　>　政治

中國驅逐美國記者 民進黨︰歡迎全世界具民主價值記者來台

民進黨發言人顏若芳今表示，歡迎全世界有相同民主自由價值、秉持專業報導真實訊息的媒體工作者，前來台灣採訪工作。（資料照）

民進黨發言人顏若芳今表示，歡迎全世界有相同民主自由價值、秉持專業報導真實訊息的媒體工作者，前來台灣採訪工作。（資料照）

2020-03-18 16:07:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕武漢肺炎疫情全球蔓延之際，中國驅逐3名美國媒體記者。民進黨發言人顏若芳今表示對此遺憾，她也說，歡迎全世界有相同民主自由價值、秉持專業報導真實訊息的媒體工作者，前來台灣採訪工作。

顏若芳表示，全球正值武漢肺炎擴大危機時刻，此刻，國際媒體對來自關於中國的中立正確客觀新聞報導，對全世界閱聽大眾而言更重要，然而中國驅逐美國記者的報復行為，已讓中國已不存在的新聞自由雪上加雙，不但對全世界疫情控制沒幫助，更影響英文和中文閱聽者知的權利，對此民進黨表示遺憾。

顏若芳說，新聞自由對社會大眾，也是全世界共同體認價值，去年香港反送中運動證明，新聞自由對人權自由保障的重要性，中國對國際媒體報復，也讓我們擔心，在武漢肺炎全球爆發下，未來中國和香港人權狀況。

顏若芳說，台灣有充分言論自由和人權保障，許多國際媒體在台灣享有採訪自由，證明台灣是民主自由國家，台灣新聞自由更廣受肯定。歡迎全世界有相同民主自由價值、秉持專業報導真實訊息的媒體工作者，前來台灣採訪工作。

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