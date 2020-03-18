人總：目前不鼓勵公務員出國 大型教育訓練取消

人事總處副人事長蘇俊榮表示，目前不鼓勵公務員出國。（資料照）

2020-03-18 15:56:52

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣面對武漢肺炎疫情的挑戰轉趨嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國際疫情持續升溫，境外移入個案暴增，19日凌晨零時起非本國籍人員一律限制入境。行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮今天下午受訪表示，目前不鼓勵公務員出國，基於有的國家往返的方便性及友善性不夠，人事總處必須對全國各機關的公務員做善意的提醒。

人事總處基於防疫的考量，目前公務人力發展學院的大型教育訓練已取消，蘇俊榮說，從2月份開始，人事總處所屬的公務人力發展學院動輒數百人的教訓訓練及相關活動已取消或延後，公務人力發展學院有些課程的上課人數也因防疫考量有所調整，例如原來一班是30人，改為一班20人。

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據了解，為避免遭批評有違憲的爭議，人事總處並未決議強制禁止公務員出國。

人事總處在3月12日發函各機關指出，鑑於武漢肺炎嚴峻，世界衛生組織已宣布達全球大流行，公務員除了因公奉派出國者，務必審慎評估出國旅遊的必要性及急迫性。

中央疫情指揮中心今天已宣布，19日凌晨零時起，非本國籍人員一律限制入境，同時所有入境者，不分國籍，一律居家檢疫14天。

蘇俊榮表示，在這種情況下，目前不鼓勵公務員出國，公務員出國的風險須自負，由於有些國家往返的方便性及友善性不夠，人事總處必須對全國各機關的公務員做善意的提醒。

蘇俊榮說，另外，在防疫期間，防疫視同作戰，公務員若1人出國，可以上班的人數就少1人，從19日凌晨零時起，公務員若出國，在返國後必須居家檢疫14天，公務員若出國旅遊，請太多次假也會影響考績。

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