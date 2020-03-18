江啟臣自稱也是中國人 國台辦媒體誇讚「不錯的開始」

國民黨主席江啟臣昨天表示，他是台灣人，也是中國人。對此，中國國台辦旗下的「中國台灣網」今天發出評論表示，「不錯的開始」！（圖擷取自網路）

2020-03-18 15:29:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席江啟臣昨天接受前主席洪秀柱的網路節目專訪時表示，他在台灣出生長大，他是台灣人，從文化、歷史來看，他也是中國人。對此，中國國台辦旗下的「中國台灣網」今天發出評論表示，「不錯的開始」！而民進黨立委陳亭妃受訪感嘆，國民黨完全沒得到教訓，還是回歸92共識的路線、回歸中國路線，忘了2020慘敗的結果。

「中國台灣網」評論稱，「自2020大選過後，國民黨在島內政治聲量遭到重挫，加上新冠疫情話題衝擊，關於國民黨的新聞很難在媒體上看到。因黨主席選舉，偶爾有候選人提出檢討『九二共識』、關閉『三通』等危言聳聽的建議，讓各界對其兩岸論述及江啟臣會否帶領國民黨轉向產生質疑。」

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評論指，「江啟臣作為新任國民黨主席，能夠與洪秀柱同框並進行長達1小時的對話，行為本身就具有一定的信號意味。此舉既是對島內深藍支持者的親近和挽留，也在一定程度上，對大陸民眾表決心。在外界質疑其兩岸政策模糊的情況下，江啟臣能夠對自己的身份認同問題有正確、清晰的表態，是個值得正向看待的事情。」

評論說，「包括江啟臣在內的國民黨人及島內政客也應看到，2020年的兩岸形勢與2008年或2012年的台海局勢並不相同。要知道，除了洪秀柱承認自己是中國人外，吳敦義、宋楚瑜等人也說過類似的話。」

評論強調，「江啟臣此番表態，若最終被證明是擲地有聲，身體力行，必將使其個人及其黨派在兩岸關係發展過程中，發揮重要作用；反之，若這番表態只是『說說而已』，我們也『聽聽就好』。江啟臣承認自己是中國人，是個不錯的開始，但是否能夠明確兩岸路線，扛起歷史責任，不僅要讓大家聽見，更要讓人看見。」

陳亭妃受訪說，可能江啟臣忘了，當初競選國民黨主席的時候，大家把江跟郝龍斌劃分為二，一個是代表中國的國民黨、一個是代表有台灣新希望的國民黨，但票拿到了、當選後，卻整個改變了，居然可以稱自己中國人，除了台灣人也是中國人。

陳亭妃強調，中國也不是中華民國、中國就是中華人民共和國，今天即使中華民國這個國號我們覺得不適合，但畢竟中華民國還是屬於台灣的國號。如果國民黨主席的現在已經混淆，甚至搞不清自己是台灣人還中國人，這是讓人民覺得最可悲、最沒辦法接受的地方。

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