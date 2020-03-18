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國民黨首辦視訊中常會 江啟臣宣布海選「數位行銷科技長」

國民黨主席江啟臣18日在新任黨秘書長李乾龍陪同下，主持中常會。（記者張嘉明攝）

國民黨主席江啟臣18日在新任黨秘書長李乾龍陪同下，主持中常會。（記者張嘉明攝）

2020-03-18 14:31:13

〔記者施曉光／台北報導〕在競選黨魁期間承諾要在黨主席辦公室內設置「數位行銷科技長」的國民黨主席江啟臣，今天下午在中常會宣布，他將採取公開徵才，以海選的方式，向社會公開徵求最適合的「數位行銷科技長」人選，希望從中找到瞭解網路生態，認同國民黨精神的恰當人選，以提升國民黨在網路時代的行銷力與戰鬥力。

此外，國民黨中常會今天首度試辦視訊會議，過去因為公務繁忙且路途遙遠，不便到台北市列席中常會的台東縣長饒慶玲，首度以視訊會議方式參與中常會。

江啟臣表示，這絕對不是鼓勵中常委以後不來開會，他還是希望大家要到黨部開會。

江啟臣並拜託所有中常委支持他所任命的一級主管人事案，讓他的改革隊伍可以正式整隊出發，他強調，在這個艱困的時刻願意承擔黨職的夥伴，都是願意捲起袖子，拉起褲管，不怕艱難打拚的勇將，他在兼顧世代共融，南北並進、中央地方互助、專長功能互補的4個原則下，邀請前新北市黨部主委李乾龍擔任秘書長，前立法院黨團書記長李彥秀擔任專任副秘書長，前國民黨不分區立委柯志恩、台南市黨部主委謝龍介、前立委顏寬恒以及政大外交系副教授黃奎博共同擔任義務副秘書長，前副秘書長葉壽山接任組發會主委，以及原代理文傳會主委王育敏、行管會主委邱大展繼續留任，至於其餘人事安排，他將繼續徵詢，在最短的時間內補齊，讓改革隊伍更加全面。

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