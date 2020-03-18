蔡英文信心喊話：台灣防疫依然超前部署 不需過度焦慮

蔡總統信心喊話，指台灣的防疫依然是超前部署，不需過度焦慮。（圖擷取蔡英文臉書）

2020-03-18 13:06:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎疫情升高，中央流行疫情指揮中心宣布從明天凌晨0時開始，全面提高國境管制及防疫措施的標準。蔡英文總統透過臉書再度呼籲，不論你是台灣人，或在台灣的外國人，面對疫情，我們都在同一艘船上。台灣的防疫依然是超前部署，不需過度焦慮，只要我們互相配合，落實防疫措施，就一定可以通過疫情的考驗。

蔡總統說，非常時期，國境管制再升級，因應全球疫情變化，我們以保護國人的健康為第一優先。今天早上，中央流行疫情指揮中心已經宣布，從明天（3/19）凌晨0時開始，非本國籍人士，除非持有居留證、外交公務等證明，否則一律限制入境。另外，所有入境人士，一律居家檢疫14天。而3/5-3/14從歐洲入境者，全面回溯採檢並居家檢疫。

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蔡英文說，這幾天新增的病例都是境外移入，國內社區感染的風險會不會因此增加，政府也正在密切追蹤、管控當中。她要再次拜託大家，不論你是台灣人，或在台灣的外國人，面對疫情，我們都在同一艘船上。台灣的防疫依然是超前部署，不需過度焦慮，只要我們互相配合，落實防疫措施，就一定可以通過疫情的考驗。

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