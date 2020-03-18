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多名立委質詢數位發展部進度 科技會報執秘：研辦中

科技部長陳良基指出，總統在去年未來科技展中提到設立數位發展部的事情，將來成立數位發展部的話，預算也要跟著有所提升，至於確切部會規劃目前還沒有具體會商。（記者塗建榮攝）

科技部長陳良基指出，總統在去年未來科技展中提到設立數位發展部的事情，將來成立數位發展部的話，預算也要跟著有所提升，至於確切部會規劃目前還沒有具體會商。（記者塗建榮攝）

2020-03-18 12:51:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕蔡英文總統去年宣布將啟動組織再造，成立數位發展部會來因應數位時代。多名立委關心組織改造進度，希望今年會有重大進度，行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，已經在研辦中。

立委張廖萬堅今天在教育與文化委員會質詢時表示，台灣防疫有許多科技相關運用，日本這次更是羨慕台灣防疫，唐鳳利用大數據配合很多政策執行，國際上屢屢被肯定。

張廖萬堅指出，如果要落實總統政見，從防疫戰略來看組織改革時機點已經到了，如果沒有數位發展部，國家科技預算資源只是拿東牆補西牆，不是有數字目標的話，這樣的預算沒有什麼意義，防疫已經看到台灣科技應用，預算和組織變革希望今年有重大提升。

立委陳秀寶質詢表示，部會成立後，國家通訊傳播委員會NCC有哪些業務可以劃到數位發展部會？建議NCC回歸監督獨立機關角色，數位匯流業務要切過去才不會互相干擾。立委林岱樺也要求說明目前數位發展部的進度。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，已經在研辦中。科技部長陳良基指出，總統在去年未來科技展中提到設立數位發展部的事情，將來成立數位發展部的話，預算也要跟著有所提升，至於確切部會規劃目前還沒有具體會商。

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