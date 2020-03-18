痛批「國民法官」是假改革 民團：請司法院別再唬弄人民

陪審團協會今召開「司法院不能說的秘密」記者會。（記者塗建榮攝）

2020-03-18 14:22:09

〔記者黃欣柏、吳政峰／台北報導〕台灣陪審團協會今在立法院召開記者會指出，司法院長許宗力日前提出第5次司法改革半年進度報告，無視在野黨及民間團體均支持陪審制，仍堅持採用名為「國民法官」的參審制度，其目的就是為了確保「政治力」及「金錢」可以繼續干預審判。陪審團協會呼籲，請司法院傾聽民意，不要再用「假改革」唬弄人民。

司法院回應，國民法官雖然和職業法官合審合判，但彼此均為獨立審判、互不干涉，只有在法定的程序上面，國民法官因無此方面的法律背景，需要專人說明，此外，事實認定與法律適用上面，素人法官具有百分之百的獨立性，自然不會有「政治力」或「金錢」干預審判的疑慮。而國民參審法也規定國民法官應中立，在選任期間若發現有偏頗之虞，就會汰除。

請繼續往下閱讀...

台灣陪審團協會指出，司法院推出的「國民法官」其實就是參審制，參審制是讓法官與人民共同評議審判，使得法官擁有非常大的干預審判空間，以日本最高裁判所的調查為例，有超過2成以上參審員認為法官在干預審判。換言之，若採用參審制，法官就可以控制參審員，讓政治力及金錢可以繼續介入審判。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍在會中特別引述前最高法院法官葉賽鶯日前投書媒體的說法，指參審制把3位職業法官與6位國民法官放在一起審判，就如同把3隻大野狼與6隻小綿羊關在同一個籠子，最後國民法官的意見一定會受到職業法官左右，進而影響判決。

鄭文龍指出，目前台灣人民對司法信任低迷，主要是因為許多人不相信法官能做出公平、公正的判決，而造成法官不公正的原因，則是因為台灣司法目前依舊深陷於「政治介入」與「金錢介入」兩大問題。

在「政治介入」部分，鄭文龍舉例，過去國民黨時代的審判都會被干涉，根據行政院促進轉型正義委員會調查，前總統蔣介石就介入約3000件審判，此外2013年發生的「馬王政爭」，也同樣凸顯政治鬥爭插手司法的問題。

在「金錢介入」部分，鄭文龍提到，2011年高等法院就抓到4位法官與1位檢察官貪污，日前他與朋友聊天時，還甚至聽到朋友們在討論如何行賄法官，這顯示司法官的貪污問題一直沒有解決。

鄭文龍認為，司法院目前採取的國民法官制度，保留了政治力、金錢介入審判的空間，完全就是「假改革」，反觀陪審制中的陪審團獨立於法官，法官無法參與、干預陪審團的評議審判，自然就可以防止政治力及金錢介入審判，讓審判更加公正，這也就是為何全球較先進的國家多採行陪審制，有超過52個國家都採用此制度。

司法院過去曾表示有超過8成民眾支持「人民參與審判」制度，台灣陪審團協會今也痛批根本是「假新聞」。協會副理事長張靜指出，人民可能並不清楚司法院所謂的「人民參與審判」是參審還是陪審，光從字面上來解釋，有8、9成的支持度當然合理。

張靜指出，根據陪審團協會過去委託中山大學做的研究報告，當時有8成多的人表態支持陪審制，而在2017年的司法改革國是會議中，雙方也是7票對7票，「官方窮盡一切手段，也才跟我們打成平手！」

台灣陪審團協會強調，目前司法院送出的「國民法官」草案是一套假的改革，如果司法院要挽救司法信任度，就應該更傾聽民意，重新考慮採用陪審團制度，不要再用「綜合陪審、參審精神」的說法唬弄人民。

台灣陪審團協會召開記者會，痛批司法院「國民法官」制度是假改革。（記者黃欣柏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法