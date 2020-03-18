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指糖鐵南北線西港文資遭破壞 立委促台南市府暫緩施工

時代力量立委陳椒華今主辦「西港糖業文化遺產拆除中、應停工重新檢討設計方案」記者會。（記者塗建榮攝）

時代力量立委陳椒華今主辦「西港糖業文化遺產拆除中、應停工重新檢討設計方案」記者會。（記者塗建榮攝）

2020-03-18 11:35:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕時代力量立委陳椒華今日召開「西港糖業文化遺產拆除中、應停工重新檢討設計方案」記者會，呼籲台南市政府應暫緩西港外環道興建工程，不要繼續破壞糖鐵南北平行預備線的文化資產。針對民間團體提報「文化景觀」新事證，台南市府文資處今日強調，應先暫緩鐵軌部分的施工；工務局回應，是否暫緩施工須回去請示長官。

立委陳椒華表示，西港地方居民已經進行非常多年抗爭，民眾也申請登錄糖鐵南北平行線預備線的文化資產，要串聯八縣市來保存文資，文化部研究報告更認為值得保留，施工單位台南市政府應立即停工。

反西港外環道不當開闢自救會代表鄭敦文指出，2018年8月工務局未與地方協商下，施工造成「連桿轉轍器」、「轉轍器連桿裝置溝槽」拆除；到了2019年，第一代西港信號所、西港大橋引道橋被破壞拆除，2020年有5座「洋灰轉轍槌」、2具「轉換鎖定器」在工務局違背人民承諾下被偷拆。

鄭敦文質疑，被破壞的糖鐵設施有16處，違反當初協商結論卻無人究責，西港旗站會被遷移到口袋公園「異地保存」，90%以上糖鐵軌道將被埋在路基底下，只有3處是原地保存。

他痛批，這樣的做法，是違反去年台南市與文化部的協商結論，希望能重新變更設計方案，依文化部所建議的「全線現地保留」、「鐵軌露出率最大化」兩大原則來保存。

環境法律人協會專員黃子芸表示，西港外環道規劃案從頭到尾都缺乏公民參與的正當程序，該案在2006年西港都市計畫第四次通盤檢討劃設後，已超過5年以上未辦理都市計畫通盤檢討，有違「都市計畫法」每5年應通盤檢討一次的規定。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉批評，台南是歷史文化古都，竟然用這種「不要臉」的方式，要把糖鐵軌道埋到地底下，呼籲台南市長黃偉哲不要再破壞台南文化，文化部既然認為值得保存，為何有辦法有所作為。

文化部文化資產局副局長張仁吉強調，文資部分已委託學者專家調查糖鐵南北平行預備線的文資價值，地方政府可重新啟動文資的審議，若進入審議過程，須以保存態度做保存。

台南市政府工務局新建工程科代科長鍾南豪指出，這條道路在徵收通過後，公益性及必要性已在內政部審議過，當地居民很早就爭取西港外環道。

他說明，站在公務部門立場，行車安全是最重要，所以才要求鐵軌不能露出，因鐵軌與道路平行，若露出會產生危險，故建議全部埋在地下，之後會要求專業廠商施作。因工程已進行一年多，須考量用路人安全，對於是否能停工還須請示長官，工務局立場是希望趕快把工程完成，非造成民眾不便。

台南市政府文資處副研究員傅清琪表示，民眾提報文資後，當初是做成不列冊追蹤，近期已收到重新提報資料，如果是新事證的話，會在兩週內進行判定，鐵軌部分要先暫緩施工，若工務局執意要施工，會立刻啟動文資程序保全。

時代力量立委陳椒華今日召開「西港糖業文化遺產拆除中、應停工重新檢討設計方案」記者會，呼籲台南市政府應暫緩西港外環道興建工程，不要繼續破壞糖鐵南北平行預備線的文化資產。（記者陳鈺馥攝）

時代力量立委陳椒華今日召開「西港糖業文化遺產拆除中、應停工重新檢討設計方案」記者會，呼籲台南市政府應暫緩西港外環道興建工程，不要繼續破壞糖鐵南北平行預備線的文化資產。（記者陳鈺馥攝）

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