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北市家防中心主任疑爆上班時間幽會 市府：會了解有無違法部分

台北市議員王浩爆出和台北市家暴防治中心主任陳淑娟疑似上班時間幽會，台北市副市長兼代社會局長蔡炳坤（見圖）受訪強調，今天就會要求社會局的人事和政風單位，針對陳女是否有違反公務人員相關法令的部分進行了解。（資料照）

台北市議員王浩爆出和台北市家暴防治中心主任陳淑娟疑似上班時間幽會，台北市副市長兼代社會局長蔡炳坤（見圖）受訪強調，今天就會要求社會局的人事和政風單位，針對陳女是否有違反公務人員相關法令的部分進行了解。（資料照）

2020-03-18 11:02:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市議員王浩爆出和台北市家暴防治中心主任陳淑娟疑似上班時間幽會，對此，台北市副市長兼代社會局長蔡炳坤今天受訪強調，今天就會要求社會局的人事和政風單位，針對陳女是否有違反公務人員相關法令的部分進行了解。

鏡週刊報導，王浩多次接陳淑娟到某大廈疑似幽會，已婚的兩人曾經前後進到屋裡，待上6小時才陸續離開。

蔡炳坤指出，陳是台北市社會局所屬單位的主管，因此今天就會請人事去了解，若有利用到上班時間，有沒有依照規定請假。

「私人的部分當然是私人要處理」，蔡炳坤強調，但也會去了解有沒有違反公務員服務法的相關法規。

此外，對於報導中提及，王為了替陳淑娟爭取社會局副局長職位，向前台北市社會局長陳雪慧請託遭拒，才利用審預算等機會羞辱陳雪慧，逼她下台。

蔡炳坤特別解釋，指北市府人事遴選有相當完整、公開的機制，誰來關說都沒有用，市長常告誡大家人事案一定要公開透明。

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