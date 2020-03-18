強化外交戰力 啟動駐外館長最大一波調整

外交部正啟動最大一波外館長異動。圖（中）為外交部長吳釗燮。（資料照）

2020-03-18 08:24:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕為強化外交戰力，外交部正啟動近期最大一波駐外館長的人事調整計畫，異動的館長達近20位，涵蓋區域包括歐洲、北美洲、中美洲及南美洲等重點區域，蔡英文總統也高度重視這項人事作業，日前外交部方面曾將初步名單先呈府方商議，但總統召集國安高層討論後，認為必須更為周延，而要求再調整重擬，現正由外交部持續作業中。

面對中國加大力道封鎖台灣國際空間，不僅在邦交國，在非邦交國的駐外館處也同樣感受壓力，例如這次武漢肺炎疫情持續擴散，部分國家根據世衛組織的一中說法，對台採取不友善的防疫措施，但我在當地的代表處，有的迅速溝通因應並獲得對方政府的更正，但也有代表處至今沒有得到正面的回應。外交人士指出，雖說這些情況與中國的介入多少有關，由此也可以看出一位館長的真正戰力。

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據指出，在這一波駐外館長的人事調整計畫，為強化外交作戰能力，在非邦交國的駐館，外交部長吳釗燮特別拔擢年輕一輩外交官升任館長，希望能注入更多新思維在涉外工作上。不過，若干人選因為從未有過駐外館長的資歷，更沒有在外交部內擔任過主管職，直接「高升」作法也在部內引發不同評價。而這樣的意見透過國安高層的傳達後，也為蔡總統所知悉。

在邦交國方面，這次館長調動主要是邦交重鎮的拉美地區。外交人士坦言，台灣多數邦交國都位在此區域，這也是與中方勢力最為短兵相接之處，派任的大使必須有相當戰力，但在這方面確實出現斷層情況，所能擇取的人選相當有限。例如至少有兩邦交國的大使就要屆齡退休，還有邦交國出現「狀況」，所派駐的大使不再獲得對方國家政治領袖的信任，面臨調整。

根據了解，出現「狀況」的大使，不光是最近才被媒體揭露的海地。還有一個邦交國，因為我派任的大使在去年與該國元首的政敵餐敘，互動密切並公然在媒體上曝光，由於這位元首面臨的國內政治危機，該政敵正是推波助瀾者，因而使得這位元首疏遠與大使的互動，不再信任。大使意外捲入政爭，吳釗燮去年還奔赴該國滅火。

這位邦交國元首上任不到兩年，曾訪台灣，蔡總統也訪問過，為鞏固這重要友邦，更換大使已納入決策考量，但要派一位有經驗者，還是較年輕的一輩，外交高層仍評估中。

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