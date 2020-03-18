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週刊爆北市議員疑幽會人妻女官員 當事人均否認

國民黨台北市議員王浩。（資料照）

國民黨台北市議員王浩。（資料照）

2020-03-18 08:16:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員王浩與台北市家暴防治中心主任陳淑娟最近遭週刊直擊，王浩多次接陳淑娟到某大廈疑似幽會，已婚的兩人曾經前後進到屋裡，待上6小時才陸續離開。

王浩︰協助輔導失婚友人

《鏡週刊》報導，王浩對此表示，因為自己的一位朋友失婚、又有財產問題請他協助，不過該名友人的情緒經常出現偏執，他認為應該要請專家協助，因此找家防中心陳主任一起前往友人家進行輔導，但對方的狀況仍不見改善，他也多次向友人表達自己愛莫能助。

陳淑娟︰到華廈與個案懇談

家暴防治中心主任陳淑娟則回應說，會和議員前往大安區華廈，是因為輔導個案住在裡面，個案也交代不願意曝光，因此才會在議員的協助下多次前往與該對象懇談，希望記者不要去洩露相關個資，以免對該名個案造成傷害。

《鏡週刊》 報導，3月13日下午2時左右，王浩與陳淑娟來到台北市大安區某華廈幽會，兩人一直待到晚餐8時過後才離開，獨處時間大概6小時。前一天中午週刊也直擊，王浩與陳淑娟在同一棟華廈共進午餐，相處約1個半小時後，午休時間即將結束，王浩將陳淑娟載到延平南路的家暴防治中心附近，放下陳淑娟後再回到辦公室；當天晚間7時許，兩人又再上演溫馨接送情，王浩開車到延平南路接陳下班，將陳送到信義區住家附近。

報導提到，事實上，從今年2月中旬起，週刊多次直擊王浩與陳淑娟在該處華廈幽會，每週至少2次上演溫馨接送情或共進午晚餐；另外，2月20日、2月26日、2月27日，甚至在228連假期間，都直擊到王浩與陳淑娟幽會，模式相當固定。

《鏡周刊》報導，國民黨台北市議員王浩與台北市家暴防治中心主任陳淑娟最近遭週刊直擊，王浩多次接陳淑娟到某大廈疑似幽會，已婚的兩人曾經前後進到屋裡，待上6小時才陸續離開。（翻攝自鏡週刊）

《鏡周刊》報導，國民黨台北市議員王浩與台北市家暴防治中心主任陳淑娟最近遭週刊直擊，王浩多次接陳淑娟到某大廈疑似幽會，已婚的兩人曾經前後進到屋裡，待上6小時才陸續離開。（翻攝自鏡週刊）

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