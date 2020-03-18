中市議會想要台灣省議會 立法院中南部服務中心直接拒絕

台灣省議會現已成立法院民主議政園區（記者蘇金鳳攝）

2020-03-18 07:16:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣省議會園區現成為立法院民主議政園區，設置立法院中南部服務中心與議政博物館，對於中市議員提出市議會要搬到園區，遭該中心拒絕，中心表示，園區全年無休，除了服務立委還有受理陳情案，更引入創新轉型思維觀念，活化園區成長銳變，故無法提供中市議會使用。

台灣省議會雖然因精省而裁撤，52年來，見證著台灣民主的發展，培育眾多台灣本土的菁英及政治人物，前嘉義市長許世賢、余陳月瑛、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，還有鎮瀾宮董事長顏清標、前台中市張溫鷹及現任台中市長盧秀燕都曾擔任過省議員。

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台灣省議會的前身為台灣省臨時省議會。民國44四年12月，中央政府將「台灣省政府」遷至中部，臺灣省臨時省議會也隨同遷移。

47年4月議事大樓、議員會館等先後竣工，5月1日落成，台灣省臨時省議會正式遷入霧峰新址辦公。

民國48年6月，台灣省臨時省議會改制為台灣省議會。

台灣省議會當時為台灣省最高民意機關，孕育著台灣著民主思想，在追求民主化與健全地方自治法制化的過程中，扮演重要角色，當立法院還有第一屆的萬年立委時不必選舉時，省議會早已定期改選省議員的民主機制，民國60年代，更孕育了戒嚴時期黨外力量的成長。

前立法院長蘇嘉全就曾表示，台灣省議會過去是台灣的議政中心，省議員甚至比立法委員更有影響力。

民國87年精省，省議會第10屆議員任期屆滿後，台灣省議會裁撤，歷時52年餘的台灣省級民意機關正式走入歷史。

不過，省議會園區及議政大樓等設備還存在，不能任其荒廢，民國87年12月21日，台灣省諮議會成立，但僅是具諮詢性質的行政機關。

省諮議會也因此遭外界批無功能性，還設有省諮議員領國家薪水，故而每一年立法院在進行預算審查時，省諮議會如同省政府一樣，就會遭立法委員強烈抨擊，要求廢除。

民國108年1月，省諮議會所屬人員及其經管的國有財產移撥至其他機關。

為了活化省議會，立法院規劃省議會園區成為「立法院民主議政園區」，96年1月1日，「中南部服務中心」與「議政博物館」在園區成立，展開園區內建築物及庭園景觀修繕、整備工作，並開始園區各項軟硬體資源的活化再利用工作。

中心表示，園區要朝向成為台灣獨一無二的民主議政博物館，將民主理念傳遞予新生代國民。

省議會功能還在，中市議會想要使用，但遭拒絕（記者蘇金鳳攝）

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