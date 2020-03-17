僅上路2年 國軍研議取消一年期軍官班

圖為國防部發言人史順文。（記者涂鉅旻攝）

2020-03-17 18:18:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部全面推動募兵制，並預期在今年底達到志願役官兵編現90%目標，尤其原本最缺乏的基層軍官，軍方利用多元管道招募後，漸漸能滿足部隊所需。為此，根據國防部送抵立法院的報告內容顯示，國軍將適度調整各校院正期軍官班錄取標準，檢討取消短役期的一年期志願役預備軍官班隊。

國軍過去深受基層中、少尉不足所苦，軍方2017年5月公布「國軍尉級軍官及士官編現比偏低現象及策進作為」，揭露基層軍官編現比僅54%的低迷數據。但國軍2018年2月正式公佈一年期志願役預備軍官班招募簡章，報考者受訓22週即可掛階，並服役1年，表現優異者也可以續簽。

請繼續往下閱讀...

根據國防部資訊，一年期志願役預備軍官班，每年最多招募人數約800人左右。

由於基層軍官人數逐漸充足，因此國軍計畫將整體招募標準提高，國防部送抵立法院的業務報告內容指出，國軍將適度調整各校院正期軍官班錄取標準、提升士官轉任軍官保薦層級、檢討取消短役期一年的軍官班隊、增加「ROTC（大學儲備軍官訓練團）碩士班」，並與國立清華大學、政治大學合作辦理「國防學士班」 。

不過，國軍業務報告並未明言，是否確定取消一年期志願役預備軍官班，以及政策檢討的確切時間點。

另一方面，國軍也調高ROTC招募標準，根據最新版的「大學儲備軍官訓練團選訓服役實施辦法」，未來ROTC將開放28歲以下的碩士一年級學生報考，同時也將大學三年級學生排除在外，僅大一、大二生具有報名資格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法