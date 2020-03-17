陳以信台語質詢南鐵東移案 蘇貞昌開起「台語小教室」

國民黨立委謝衣鳯（左）、陳以信（右）進行聯合質詢。（記者王藝菘攝）

2020-03-17 17:31:55

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳以信用台語詢問台南鐵路東移案，行政院長蘇貞昌讚許陳雖然年輕，但是台語講得很好，但還是糾正了陳的質詢內容中的小錯誤，表示鐵支路與鐵路不同；交通部長林佳龍表示，關於南鐵東移內政部與民眾的訴訟案，政府雖然行政權可以立即拆屋，但兼顧法理情，會等待宣判出爐。

陳以信今天與同黨立委謝衣鳯聯合質詢，陳以信以國語質詢蘇揆有關武漢包機等事，質詢最後階段時，陳以信突然轉換語言，表示自己是台南子弟，所以要以台語質詢蘇揆有關南鐵東移案，蘇揆驚訝回說「你不是外…」，隨即不語。

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陳以信詢問，關於台南「鐵支路」地下化的事情，從民國82年就開始說要做，前次蘇揆第一次擔任閣揆時，到台南宣布中央負擔大部分經費，不知道還有「記得沒」，當時蘇揆很有氣魄，而今因為南鐵東移的案子，民眾與內政部相告，這個案子高等行政法院將會在4月8日宣判，宣判後若是內政部勝訴，會馬上拆屋嗎？

蘇貞昌並未馬上回復陳以信的質詢，而是開啟了台語小教室，指出陳以信的台語質詢有兩處「走鐘」，首先是「鐵支路」是鐵支，鐵路就是「鐵路」，以及「你ㄟ記得嘸」不是「你有記得嘸」，糾正完陳的台語錯誤後，隨即交由交通部長林佳龍答詢。

林佳龍表示，針對高等行政法院4月8日判決，當然結果依法行政，而判決結果也會影響後續的推動，交通部秉持內政部都市計畫的變更與徵收，對判決也不預設結果。

陳以信又舉大埔事件為例，8次判決、3次定讞後才拆除，但4月8日若內政部勝訴，就要馬上拆，不能再等一下？林佳龍說，若依照行政權，現在就可以執行（拆遷），但兼顧法理情，若是內政部勝訴，就按照原來推動，所以會拆遷。林佳龍說「如果任何建設都要等到訟訴結果，我們國家也沒有辦法往前走」。

陳以信又問，若是民眾勝訴，內政部會不會上訴？內政部長徐國勇表示，這是假設的問題，敗訴了以後還是要看理由，不能說現在輸贏都不知道，就說輸了會怎樣，也沒有法律專家會做這種推論。

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