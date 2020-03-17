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台團受困摩洛哥、祕魯 吳釗燮：外館已協助安頓在旅館

立法院院會，國民黨立委謝衣鳳（左）、陳以信（右）質詢。（記者王藝菘攝）

立法院院會，國民黨立委謝衣鳳（左）、陳以信（右）質詢。（記者王藝菘攝）

2020-03-17 16:46:52

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎蔓延世界，多國圍堵疫情關閉邊境，有多團台灣旅行團滯留在已封閉國境的摩洛哥、祕魯等國，國人返國無門；外交部長吳釗燮今天表示，各駐外館處已經全體總動員，已經協助滯留摩洛哥、祕魯安置在旅館中，俟當地國境開放後立即安排機位飛回台灣。

立法院院會今繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳以信詢問政府有無協助滯留在國境封閉的台灣旅行團？蘇貞昌表示，外交部在外館都全力協助，但很多國家是整個國門都封起來，不是單獨針對台灣人。

吳釗燮表示，外館已經全體總動員，隨時都在待命，非常的努力，外館已經協助安置摩洛哥跟祕魯台灣旅行團在旅館安頓好，但因這兩國都是國境整個封閉，現在調包機也飛不進去，等到當地機場一開放，就安排飛機離境。

陳以信另建議，台灣可以舉辦線上防疫國際會議，讓台灣頂尖的防疫官員與專家，接受全世界各方防疫官員專家的提問，也讓全世界知道不讓台灣參加WHO，是世界的損失；蘇揆表示這個構想可讓同仁研究可行性。

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