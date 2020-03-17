國民黨新人事！ 江啟臣︰李乾龍接秘書長 李彥秀為專任副秘書長

李乾龍接任國民黨秘書長。（資料照）

2020-03-17 15:35:02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新黨務人事今天出爐，國民黨主席江啟臣正式發布黨務人事命令，任李乾龍為國民黨秘書長，前立委李彥秀為專任副秘書長。

前立委柯志恩、台南市議員謝龍介、前立委顏寬恒、政大副教授黃奎博為副秘書長，組發會主任則由前高雄市社會局長葉壽山，文傳會主委為王育敏，行管會主委邱大展。以上人事任命將送本週三中央常務委員會議通過。

李彥秀接任專任副秘書長。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法