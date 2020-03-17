海地要求換大使 知情人士：捍衛國家立場交涉並無不敬

台灣政府連年援助海地食米，規劃今年數額將超過萬噸，第一批米已在海上運送。（取自我駐海地大使館官網）

2020-03-17 14:30:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳台灣駐海地大使劉邦治因與海地總統口角被取代；外交部則表示劉邦治是因公返國，兩國確實有些議題在溝通中，但不涉及邦交穩定。據了解，外交部內部認為劉邦治對總統並無不敬，僅是秉持政府立場和對方交涉，對於劉邦治何時返回海地尚無特定日期。

海地媒體日前引述海地新任外長Claude Joseph表示，台灣駐海地大使劉邦治在一個「小事件」後被取代，同時強調雙方關係仍完好無缺。外交部則指出劉邦治是因公返國。

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外交部拉美司長俞大㵢今天在外交部例會上說明，我國和海地確實「有些議題在溝通中」，是正在進行的過程，「對我們來講，邦交國都不是小事情」。俞大㵢表示，我方非常重視和海地的關係，外界關心兩國邦交，對此說明，我國與海地聯繫緊密，此事不涉及邦交穩定度。

對於外傳海地要求金援基礎建設等內容，俞大㵢也澄清指出，相關說法並無依據，「完全是一種揣測，因為沒有這種事情」。俞大㵢也強調，劉邦治是因公返國，還是海地大使，並沒有撤換。

對於究竟有無驅逐一事？知情人士說，雖然海地媒體指出海地政府要求我方大使在限定時間內離境，但事實上劉邦治按照外交部時程回國報告公務，也還是走外交禮遇通道，外交部也沒有任何調動人令。

該人士並指出，台灣和海地雙方針對特定議題如何處理，確實有些不同想法，溝通辯論一事發生在1月，當時劉大使得到國內清楚態度，捍衛國家立場進行交涉，所扮演的角色「並沒有錯」，我方也認為並沒有對總統不敬。

該人士表明，海地這個國家真的很需要各界幫忙，我國使館人員一心一意希望為海地做些事情，例如關於輸電網一案，這麼多年來多國曾嘗試給予協助，但現在還是這樣子，我方希望儘快開工，「讓他們燈每天都亮著、不要開3小時就暗掉」，若能順利完工，也會是台灣軟實力的看板。

目前海地外館業務由駐館參事蕭乃丞代辦，據悉代辦與3月4日就任的新外長Claude Joseph和總統摩依士都已見過面並保持聯繫，海地政府甫組成新內閣，我方還在熟悉中。

此外，台灣政府援助海地食米，規劃今年數額將超過萬噸，第一批米已在海上運送，部分會經由美國慈善援助機構「糧食濟貧組織」（Food for Poor）支援處理、部分透過海地政府發送。

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