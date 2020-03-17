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獨家》大外宣？受困摩洛哥台灣旅遊團 傳中國稱可包機協助

北非摩洛哥與南美秘魯近日接連緊急關閉國門，陸海空全面封鎖，導致在當地旅遊的我國國人無法返台。圖為大批旅客在摩洛哥的機場等候航班。（法新社）

北非摩洛哥與南美秘魯近日接連緊急關閉國門，陸海空全面封鎖，導致在當地旅遊的我國國人無法返台。圖為大批旅客在摩洛哥的機場等候航班。（法新社）

2020-03-17 14:29:00

台灣旅行社暫「已讀不回」等待外交部通知

〔記者蕭玗欣／台北報導〕武漢肺炎擴及非洲，北非摩洛哥15日宣布進入鎖國，陸海空交通全面停擺，但仍有8個台灣個旅遊團受困當地。據可靠消息指出，中國大使館接觸受困旅行社，聲稱可包機協助旅客返台，不過，台灣旅行社暫時「已讀不回」，等待台灣外交部進一步通知。

外交部昨表示，已協助3團順利改訂其他返國航班，也已聯繫上尚未離境的5團，我駐法代表處和杜拜辦事處正在了解各種可行方案，積極協助返台事宜。

雄獅李姓員工昨深夜在臉書發出求救訊號，指摩洛哥以迅雷不及掩耳的速度，將對外航班、船班一瞬間關光，數以千計的國外觀光客擠爆機場、港口，無法跨出摩洛哥一步，希望外交部能幫幫他們，一起安全地把團員接出摩洛哥，業者會再想辦法從中東或歐洲把旅客送回台灣。

除了摩洛哥，秘魯昨也緊急宣布全國進入戒嚴狀態，除了超市、藥房等民生基本用途的商店繼續營業外，所有商業活動皆暫停。目前雄獅旅遊也有2團、40人滯留當地，同樣無法出境，已請求外交部協助。

外交部發言人歐江安昨說明，我駐秘魯代表處已聯繫上兩旅遊團，團員正在旅館休息，外交部指示駐處與秘魯方聯繫，並和航空公司交涉，以協助國人早日返台。

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