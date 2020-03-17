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首頁　>　政治

力促18歲公民權 台少盟拋二階段修憲

朝野立委出席座談會，響應18歲公民權。（記者陳昀攝）

朝野立委出席座談會，響應18歲公民權。（記者陳昀攝）

2020-03-17 13:59:37

〔記者陳昀／台北報導〕台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣青年民主協會等單位今天在立法院舉行「啟動憲改工程，18歲公民權入憲」座談會，朝野立委皆到場響應。台少盟秘書長葉大華拋出二階段修憲模式，以免議題過多拖延修法，民進黨立委范雲說，會讓民進黨全力支持。

葉大華指出，2015年修憲委員會因啟動倉促，加上各政黨提案過多、無交集導致破局，因此建議參採兩階段修憲模式，這次先以18歲公民參政權修憲案單獨成案，或搭配降低修憲門檻為第一階段優先提案，最快明年就能交付公投；若有疑慮，可參考日本制定過渡期或日出條款等，降低衝擊。她也要求，國會應儘早組成修憲委員會，充分交換意見。

台灣青年民主協會理事長林彥廷指出，有選票的公民才有權利要求符合的政策，台灣邁向高齡化社會，相對犧牲的就是年輕世代的政策福利，公民權年齡下修，除了讓權利義務更平等，也是讓台灣公民社會結構更完整。

人本教育基金會主任陳怡文表示，即便是小學生都會有自己的想法，因此投票權不應有年齡限制，保障學生的表意權、人權，18歲公民權是基本。

勵馨基金會總督導郭育吟指出，現行法令的年齡規定紊亂，反映在食物困境上，就有租屋、開戶等不必要的麻煩，像是民法的結婚有性別上的年齡差異，應該一併修法，不應有差別待遇。

國民黨團總召林為洲表示，國民黨團支持公民權年齡下修，已提出修憲提案，同時將一般公職人員的參政權從23歲下修到20歲，但他認為，公投法應該要綁大選，否則投票率低，100%不會通過。

民進黨立委范雲說，一定讓民進黨全力支持，如果卡在內閣制等其他修憲問題，會考慮兩階段修憲，不要因此卡關。民進黨立委賴品妤也說，鄰近台灣許多相對保守的國家，為了讓政策貼近年輕人，都已下修公民權年齡，「我們真的弱掉了」。

時代力量總召邱顯智說，時力的立場就是一定要通過，會努力邀請其他黨派簽署，也為其他黨簽署，把這件事優先處理好。民眾黨立委蔡壁如說，民眾黨已推動「一憲二法」版本，盼各界響應。

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