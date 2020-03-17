122名台灣旅客滯留祕魯 外交部：15天禁令內恐無法離境

外交部拉美司長俞大㵢今天呼籲國人避免到拉美和加勒比海旅行，因為疫情很可能越來越嚴重。（記者呂伊萱攝）

2020-03-17 12:13:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕多國為圍堵疫情關閉邊境，外交部今表示，目前據掌握有14團122名國人困在祕魯，約5團70人在摩洛哥，1團8人在阿根廷，外交部正在協助處理中。外交部並呼籲國人此時避免到拉美和加勒比海旅行，因為疫情很可能越來越嚴重。

秘魯3月15日晚間宣布，自3月16日零時起全國進入緊急狀態15天，同時關閉邊境，暫停海陸空運輸。

請繼續往下閱讀...

俞大㵢今天出席外交部例會表示，拉美多國封鎖以圍堵疫情擴散，已經或即將宣布關閉邊境的國家包括哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬、薩爾瓦多、阿根廷、智利、哥倫比亞、巴拉圭、厄瓜多、秘魯和牙買加。

關於媒體報導雄獅旅行社有兩團旅客正滯留秘魯，俞大㵢則說，駐館設法尋找離境班機，但目前沒有辦法，旅客可能要暫時留在當地，等待15天禁令結束。

俞大㵢說，秘魯海陸空禁令包括河運運輸和國內航班，各國旅行團在秘魯都遇到一樣狀況。根據外館掌握，目前在秘魯一共有14團共122名台灣旅客，俞大㵢呼籲國人避免到加勒比海和拉美旅行，因為疫情正在擴散，且很有可能會越來越嚴重。

至於拉美其他國家，俞大㵢則指出，智利有一艘郵輪上有1名國人，不過該郵輪已經在返回美國的途中。另在阿根廷，尚有1團共8人滯留，外館與該團保持聯繫並正在協助處理中。

此外，滯留北非摩洛哥的8團雄獅旅行團，外交部發言人歐江安今天說明，3團60餘人已改搭其他班機，目前剩下5團70人左右，我駐法代表處與杜拜辦事處與這些團取得聯繫，正研議透過不同方式，讓這些國人可以離開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法