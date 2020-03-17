為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

122名台灣旅客滯留祕魯 外交部：15天禁令內恐無法離境

外交部拉美司長俞大㵢今天呼籲國人避免到拉美和加勒比海旅行，因為疫情很可能越來越嚴重。（記者呂伊萱攝）

外交部拉美司長俞大㵢今天呼籲國人避免到拉美和加勒比海旅行，因為疫情很可能越來越嚴重。（記者呂伊萱攝）

2020-03-17 12:13:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕多國為圍堵疫情關閉邊境，外交部今表示，目前據掌握有14團122名國人困在祕魯，約5團70人在摩洛哥，1團8人在阿根廷，外交部正在協助處理中。外交部並呼籲國人此時避免到拉美和加勒比海旅行，因為疫情很可能越來越嚴重。

秘魯3月15日晚間宣布，自3月16日零時起全國進入緊急狀態15天，同時關閉邊境，暫停海陸空運輸。

俞大㵢今天出席外交部例會表示，拉美多國封鎖以圍堵疫情擴散，已經或即將宣布關閉邊境的國家包括哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拿馬、薩爾瓦多、阿根廷、智利、哥倫比亞、巴拉圭、厄瓜多、秘魯和牙買加。

關於媒體報導雄獅旅行社有兩團旅客正滯留秘魯，俞大㵢則說，駐館設法尋找離境班機，但目前沒有辦法，旅客可能要暫時留在當地，等待15天禁令結束。

俞大㵢說，秘魯海陸空禁令包括河運運輸和國內航班，各國旅行團在秘魯都遇到一樣狀況。根據外館掌握，目前在秘魯一共有14團共122名台灣旅客，俞大㵢呼籲國人避免到加勒比海和拉美旅行，因為疫情正在擴散，且很有可能會越來越嚴重。

至於拉美其他國家，俞大㵢則指出，智利有一艘郵輪上有1名國人，不過該郵輪已經在返回美國的途中。另在阿根廷，尚有1團共8人滯留，外館與該團保持聯繫並正在協助處理中。

此外，滯留北非摩洛哥的8團雄獅旅行團，外交部發言人歐江安今天說明，3團60餘人已改搭其他班機，目前剩下5團70人左右，我駐法代表處與杜拜辦事處與這些團取得聯繫，正研議透過不同方式，讓這些國人可以離開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
觀光客來台大減 學者：有機會「因禍得福」
2020-03-10 19:25

觀光客來台大減 學者：有機會「因禍得福」
武漢肺炎》旅行社龍頭雄獅2月營收 年減37.6％
2020-03-07 05:30

武漢肺炎》旅行社龍頭雄獅2月營收 年減37.6％
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》南韓導遊曾接觸台灣客 確診進負壓病房
2020-02-26 17:38

武漢肺炎》南韓導遊曾接觸台灣客 確診進負壓病房
武漢肺炎》加快通關速度 入境檢疫電子系統將上線
2020-02-15 05:30

武漢肺炎》加快通關速度 入境檢疫電子系統將上線
機上暴力！ 8旬翁推撞空服員 長榮協助提告
2020-01-04 14:15

機上暴力！ 8旬翁推撞空服員 長榮協助提告
桃機今年旅客量可達4800萬 再創歷史新高
2019-12-20 18:37

桃機今年旅客量可達4800萬 再創歷史新高
台鐵電車線故障 逾1.1萬名旅客受影響
2019-12-20 05:30

台鐵電車線故障 逾1.1萬名旅客受影響
政治今日熱門
2020-03-16 22:49

罕見！國防部：多架中國軍機今夜飛越台灣西南海域

2020-03-16 21:29

武漢肺炎》還搭A380！中和里長率團遊歐照片曝光

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-16 23:18

共機再來亂！摸黑逼近西南海域 我戰機廣播驅離

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播