弔黑鷹八將士 國防部3/29前設紀念專區

國防部文宣心戰處長樓偉傑。（記者涂鉅旻攝）

2020-03-17 11:32:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕故參謀總長沈一鳴上將共8位將士今年元月2日因黑鷹直升機失事殉職，對此，國防部計劃在國防部北安路與崇實路口設置紀念專區，國防部文宣心戰處長樓偉傑表示，此紀念專區融合「山、石、鏡」三種元素，採用長方型設計，高3.3公尺、寬10公尺。預計3月23日完成土木工程，並在3月29日正式落成，並開放國人追思。

樓偉傑表示，黑鷹將士殉職後，特別感謝很多民眾自動參與追思，台北賓館追思會場，共有1萬2000名軍民前往，並超過6000則留言。為使將士英勇足跡永留國人心中，規劃設置紀念專區，以供國人及官兵袍澤永懷追思。

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國防部規劃，此設置於北安路與崇實路口東側圍牆外的紀念專區，特別融合「山、石、鏡」三種元素，並採用長方型設計，高3.3公尺、寬10公尺，上方為玉山主峰剪影，山脈象徵我們的家園，代表將士用生命守護國家，而國軍戮力戰備訓練，更是守護國家安全，確保社會安定最堅實的「靠山」，與下方金色行楷字體「國之干城、典範永存」相呼應。牆面則以白色花崗岩為基底。

樓偉傑表示，而此紀念專區也將撰寫此案事件經過、軍民致敬緬懷紀實，並設置將士傳略、照片，採安全玻璃篆刻與噴砂方式處理。另也設置灰色平台供民眾安放鮮花，同時在紀念專區右側設置英文說明牌，讓外籍人士了解事件經過。而此專區將在3月23日完成土木工程，3月25日以前將安裝玻璃等其他建材，並在3月29日舉辦啟用典禮，還在規劃中。

不過，國軍以往戰演訓，亦有官兵不幸殉職，此次特地設立紀念專區用意為何？樓偉傑表示，平常演習造成官兵傷亡，國軍都有各種緬懷方式。國防部發言人史順文表示，國軍對於所有國軍官兵犧牲奉獻，都會有最適當的紀念表達方式。

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