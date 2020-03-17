為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

弔黑鷹八將士 國防部3/29前設紀念專區

國防部文宣心戰處長樓偉傑。（記者涂鉅旻攝）

國防部文宣心戰處長樓偉傑。（記者涂鉅旻攝）

2020-03-17 11:32:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕故參謀總長沈一鳴上將共8位將士今年元月2日因黑鷹直升機失事殉職，對此，國防部計劃在國防部北安路與崇實路口設置紀念專區，國防部文宣心戰處長樓偉傑表示，此紀念專區融合「山、石、鏡」三種元素，採用長方型設計，高3.3公尺、寬10公尺。預計3月23日完成土木工程，並在3月29日正式落成，並開放國人追思。

樓偉傑表示，黑鷹將士殉職後，特別感謝很多民眾自動參與追思，台北賓館追思會場，共有1萬2000名軍民前往，並超過6000則留言。為使將士英勇足跡永留國人心中，規劃設置紀念專區，以供國人及官兵袍澤永懷追思。

國防部規劃，此設置於北安路與崇實路口東側圍牆外的紀念專區，特別融合「山、石、鏡」三種元素，並採用長方型設計，高3.3公尺、寬10公尺，上方為玉山主峰剪影，山脈象徵我們的家園，代表將士用生命守護國家，而國軍戮力戰備訓練，更是守護國家安全，確保社會安定最堅實的「靠山」，與下方金色行楷字體「國之干城、典範永存」相呼應。牆面則以白色花崗岩為基底。

樓偉傑表示，而此紀念專區也將撰寫此案事件經過、軍民致敬緬懷紀實，並設置將士傳略、照片，採安全玻璃篆刻與噴砂方式處理。另也設置灰色平台供民眾安放鮮花，同時在紀念專區右側設置英文說明牌，讓外籍人士了解事件經過。而此專區將在3月23日完成土木工程，3月25日以前將安裝玻璃等其他建材，並在3月29日舉辦啟用典禮，還在規劃中。

不過，國軍以往戰演訓，亦有官兵不幸殉職，此次特地設立紀念專區用意為何？樓偉傑表示，平常演習造成官兵傷亡，國軍都有各種緬懷方式。國防部發言人史順文表示，國軍對於所有國軍官兵犧牲奉獻，都會有最適當的紀念表達方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黑鷹失事》強化飛安 空軍救護隊專機任務將採「雙正駕駛」
2020-02-15 12:10

黑鷹失事》強化飛安 空軍救護隊專機任務將採「雙正駕駛」
空軍公布黑鷹失事原因：天氣驟變、飛行員不及爬高因應
2020-02-15 09:06

空軍公布黑鷹失事原因：天氣驟變、飛行員不及爬高因應
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
聯合公祭》向殉職將士致敬 幻象2000「缺席隊形」衝場
2020-01-14 12:38

聯合公祭》向殉職將士致敬 幻象2000「缺席隊形」衝場
聯合公祭》蔡總統感傷點名殉職將士 宣布政院已核定3項國軍加給
2020-01-14 09:26

聯合公祭》蔡總統感傷點名殉職將士 宣布政院已核定3項國軍加給
送黑鷹將士最後一程 蔡總統、蘇揆參加公祭﹙直播﹚
2020-01-14 08:13

送黑鷹將士最後一程 蔡總統、蘇揆參加公祭﹙直播﹚
政治今日熱門
2020-03-16 22:49

罕見！國防部：多架中國軍機今夜飛越台灣西南海域

2020-03-16 21:29

武漢肺炎》還搭A380！中和里長率團遊歐照片曝光

2020-03-16 19:25

自動先降級？韓國瑜穿「副市長」背心主持防疫會議 影片

2020-03-16 23:18

共機再來亂！摸黑逼近西南海域 我戰機廣播驅離

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播