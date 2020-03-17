武漢肺炎》新竹縣政府規劃分流辦公

新竹縣長楊文科今天早上要求所有縣府同仁對於防疫預先做好各方面的萬全準備。（記者黃美珠攝）

2020-03-17 11:28:11

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府防疫力求維持目前「0」破洞的狀況，縣府各局處已經規劃分流辦公，就等中央一聲令下，縣府就會有一半的人力在家上班。另也未雨稠繆規劃，萬一境內真的有人不幸染上新冠肺炎或有其他高度風險可能導致不幸往生者，縣府已經跟竹東鎮立殯儀館合作，這類大體即便採檢結果還沒出爐，其殮葬統統都交由竹東鎮立殯儀館做單一窗口處理，以免其他業者在狀況不明下造成防疫漏洞。

縣府民政處副處長陳建淳說，上週新竹縣1名癌末患者，從廣西旅遊回來第2天就因癌症末期住院治療，最後不幸往生。縣府已用防疫的高規模辦理交由竹東鎮立殯儀館處理其後事。

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未來若新竹縣內有相關的案件，就算檢疫結果還沒有出爐但具有高度危險，或是被檢疫確實感染了新冠肺炎，這類大體的殮葬都統一交由竹東鎮立殯儀所做單一窗口處理。

陳建淳也說，疾管局從今天起針對27國入境台灣做管制，這些國家幾乎囊括台灣的友邦或是國人喜歡前去的旅遊點，像是印度也是其中之1，從這些國家入境台灣者即日起都須做居家檢疫。

該處擔心部分外國人士，像竹科就有很多的印度籍工作人員或移工，還有另些是持外國護照在台工作的人，這些外籍人士的居家檢疫，疾管局已通令未來都會移請警局外事科幫忙。

縣府人事處處長陳家士則說，該處建議近期原訂要出國的同仁都暫緩，因為目前只有從第3級旅遊警告國家返台又被確診感染新冠肺炎的人，接受隔離治療期間才能享有公假。其他地區回台該配合做居家檢疫的人必須要請自己的假執行，如果請病事假超過14天者，年終考績按規定就只能是考乙。

另外為防縣府內發生群聚感染狀況，各局處近日必須完成分流上班的計畫，也就是一半的人在家上班，另一半的人在縣府上班，直到疫情結束為止。規劃的方向必須縣長和副縣長、處長和副處長必須分開，科長必須尋找資深科員出任代理人，各自領導在府或在家上班者。

新竹縣警局所轄各分局也已經開始各自規劃移地分流辦公計畫中。縣府行政處則要求落實進入縣府一律量體溫，公務車進入地下室停車場後，使用人員必須先到大門警衛室量體溫後才能進入，不能從地下室直達辦公室，使用完的公務車必須確實消毒。對於發燒仍強行進入縣府的人，縣府駐衛警將會攔下且做必要的處置。

而府內開會，不管是招標、審標等這些場所，使用後的桌椅、麥克風都會全面消毒，每場會議都會製作簽到表嚴格掌握出席者名單，以利追蹤。

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新竹縣政府即日起府內會議結束後一律全面消毒麥克風、桌椅，嚴格執行進入縣府量體溫等防疫措施外，也正規劃分流辦公中。（記者黃美珠攝）

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