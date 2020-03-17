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重批政院剝奪地方自治權 盧秀燕：踐踏人民健康

行政院宣告中市管制生煤條例部分無效， 盧秀燕重砲反批行政院踐踏人民健康。（記者黃鐘山攝）

行政院宣告中市管制生煤條例部分無效， 盧秀燕重砲反批行政院踐踏人民健康。（記者黃鐘山攝）

2020-03-17 11:13:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，台中市長盧秀燕今（17）日在市政會議上，表達強烈遺憾和抗議，並重砲反批行政院踐踏人民健康、破壞環境生態、剝奪地方自治權，希望行政院正視中部空汙的嚴重性，拿出良心和同理心，和市府一起守護民眾健康。

盧秀燕指出，台中管制生煤自治條例是一部減煤的法律，目的是為了改善空汙、保護人民的健康，行政院宣布這部法律部分條文無效，等於是不准地方政府減煤，無視於中部空汙嚴重性，要讓中部人繼續用肺發電。

她又說，燃煤燒炭是破壞環境、製造空汙、傷害民眾健康的最大殺手，全世界的趨勢就是減煤，進而除煤，世界潮流許多國家也都制定出減煤除煤時程表。反觀我們的中央政府，不准地方政府減煤，反而執意要讓中火和用煤大廠燒好燒滿，完全無視民眾的呼吸權，對於行政院這種踐踏人民健康、放任空氣汙染，表示嚴重的遺憾和抗議！

盧秀燕強調，這部法律不只約束中火、中龍鋼鐵等燃煤大廠也必須減煤減碳，更要求中火、中龍等20家用煤大戶都要配合更新環保設備，如今行政院等於要一併放寛。這部管制生煤自治條例是經過民意機關嚴格審查才制定，且已實施4年，中央沒有經過任何民意審議，一句話就説它無效，中央行政機關是違反憲政，強暴了民意機關，剝奪地方自治權。

她指出，行政院不只宣告台中管制生煤自治條例部分條文無效，之前市府依法撤銷2張中火機組執照，行政院也護航中火，強制恢復中火2部機組執照，等於同意中火10部機組火力全開！行政院視法律如無物，一再阻撓地方政府改善空汙的努力，就是要和近700萬名中部民眾健康作對。

盧秀燕呼籲，行政院應正視中部空汙的嚴重性，憐憫人民，拿出執政良心和同理心，和市府一起守護民眾的健康，不要讓中部人的肺變成空氣清淨機。雖然市府一再被修理打擊，但是堅持和中部人站在同一邊，會繼續守護民眾的健康，為民眾發聲。

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