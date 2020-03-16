共機再來亂！摸黑逼近西南海域 我戰機廣播驅離
〔記者涂鉅旻／台北報導〕當全球加緊進行武漢疫情防疫舉措時，中國解放軍戰機再度在台灣外圍空域飛訓。國防部今日晚間表示，共軍「空警500」預警機、「殲11」戰機今晚7點左右，在台灣西南方海域進行飛行訓練，期間曾接近我國防空識別區（ADIZ），經我國空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離，共軍才飛離我國防空識別區一帶。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人放心。
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〔記者涂鉅旻／台北報導〕當全球加緊進行武漢疫情防疫舉措時，中國解放軍戰機再度在台灣外圍空域飛訓。國防部今日晚間表示，共軍「空警500」預警機、「殲11」戰機今晚7點左右，在台灣西南方海域進行飛行訓練，期間曾接近我國防空識別區（ADIZ），經我國空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離，共軍才飛離我國防空識別區一帶。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人放心。