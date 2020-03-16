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政院宣告生煤條例無效 中市府今收到公文、議會將聲請釋憲

中央宣告生煤條例無效，中市府今收到公文，聲請釋憲。（記者蘇孟娟攝）

中央宣告生煤條例無效，中市府今收到公文，聲請釋憲。（記者蘇孟娟攝）

2020-03-16 15:17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院13日宣告「台中生煤管制自治條例」部分條文無效，台中市政府指出，今日已收到行政院公文，除對於中央函告自治條例無效深表遺憾外，將與市議會共同研擬對策，由市議會向司法院聲請釋憲，並提出暫停處分的要求。

台中市環保局表示，生煤管制自治條例是由台中市議會依法制定，2016年公布，已生效施行4年，期間針對相關汙染源，環保局依此規範落實管制，中央從未宣告無效，行政院卻在市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告條例無效，時間點令人質疑。

環保局指出，前市長林佳龍當初制定生煤管制自治條例，就是為了改善中火及多家大型用煤業者汙染排放，守護中部人健康，如今行政院宣告自治條例部分無效，過去依據自治條例所處分的廠商恐將溯及既往，市府將無法順應世界潮流，積極管制燃煤空汙。

環保局表示，環保署2016年4月18日環署綜字第1050025774號函文，台中生煤管制自治條例未牴觸空汙法，已生效施行4年，期間市府也依此法管制相關汙染源；不料，行政院今年2月26日來函指「生煤自治條例」恐牴觸空汙法及固定汙染源逸散性粒狀汙染物空氣汙染防制設施管理辦法，並請市府函復。

環保局表示，中市已在3月4日函復行政院，但行政院仍宣告「生煤自治條例」無效，令人遺憾，市府將與市議會共同研議，由市議會向司法院聲請釋憲及提出暫停處分，捍衛中部人民的健康。

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