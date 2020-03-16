潛艦國造進度受疫情拖累 專用廠房5月底完工有變數

受武漢肺炎疫情影響，多位顧問及機械設備延後來台。圖為位於基隆和平島的潛艦產業園區預定地。（圖由基隆市政府提供）

2020-03-16 12:49:03

〔即時新聞／綜合報導〕由於武漢肺炎疫情在國際間蔓延，各地商務往來也被大大限制，我國潛艦國造進度也因此受影響，以有多位技術顧問提出待疫情趨緩後再來台的申請，且大部分潛艦國造所需機械設備都在歐洲製造，潛艦專用廠房能否在5月31日完成已出現變數。

根據《上報》報導，潛艦國造設計標案在去年3月20日前完成合約設計文件，及歐美109項系統裝備合作備忘錄審核，開始進入1年9個月的細部設計階段。不過武漢肺炎疫情近期在全球蔓延，參與設計與審查的外籍顧問多為英國、德國籍，年紀也在40歲以上，加上要長途搭機來台，感染病毒機會遽增，因此有多位顧問已表明要等疫情趨緩後才會來台。針對技術問題，會先以視訊方式以及請教在台顧問來解決。

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潛艦國造案原訂要在5月31日前要完成潛艦專用廠房，所有建造潛艦所需的機械設備都要完成安裝，目前在在德國與義大利的主要設備大部分都已提前完成，台船與海軍監造小組也都到現場完成驗證，已安排返台的貨船載運。不過仍有部分機具受到肺炎疫情影響，在當地封城不開工的狀況下，我方人員也無法到場進行驗證，來台期程已被影響，專用場房的運作行程恐有變數，目前台船與海軍已密切觀察疫情變化，未來會決定是否需調整建造時程。

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