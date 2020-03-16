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民眾黨陷風波 柯文哲寫信跟粉絲、黨員心內話

台灣民眾黨主席柯文哲今發給黨員一封信，暢談主席的心內話。（圖由民眾黨提供）

台灣民眾黨主席柯文哲今發給黨員一封信，暢談主席的心內話。（圖由民眾黨提供）

2020-03-16 12:28:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨近日深陷桃色風波，又扯出私通其他政黨案外案，黨主席、台北市長柯文哲今天以親筆簽名信的方式，向所有黨員談談主席的心內話。對此，民眾黨文宣部主任柯昱安解釋，主要是因為最近這些風波，顯然粉絲對於黨內的處置有些意見，主席認為有些話可以跟大家溝通，也是希望安慰粉絲跟黨員，並再次針對張益贍這部分說明市府的作法。

民眾黨表示，這封信只有寄給黨員，沒有在其他社群平台上曝光。

柯文哲在信中談到， 關於最近的緋聞事件以及後續的負面選戰風波，黨已經做了處置。我在媒體前說：一開始聽到這個消息時錯愕，然後慢慢生氣起來。但事情過了2天，冷靜的想，更多的情緒是慚愧。

對於張在文基會工作，柯文哲強調他認為那個職位需要公關、協調、掌握社會脈動，他的能力是適當的。然而，事情發生後，文基會的差勤管理、預算使用也引發批評，我要求文化局提出檢討報告，預計2週後會向社會大眾說明改進作法。

至於民眾黨對於工作與私領域的分際，需要再作更明確的規範。我也要求黨部檢討，並作必要的調整。

柯也談到有關蔡宜芳，直言很多黨員認為處罰太輕，但對於年輕人，很多政治的分際並不了解，黨也要負一定的責任。

「這一年來，幕僚們常提醒我，有所謂『掉粉』現象，甚至『柯粉』轉『柯黑』。」他強調也會深自檢討，繼續完善黨內制度，繼續為改變台灣的政治文化努力，並在信中最後以口頭禪 「心存善念，盡力而為」向粉絲信心喊話。

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