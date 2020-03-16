未據實申報2筆債務 王世堅被監院罰18萬

台北市議員王世堅因財產申報不實，被開罰18萬元。（記者謝君臨攝）

2020-03-16 12:00:18

〔記者謝君臨／台北報導〕有「政壇扶龍王」之稱的台北市議員王世堅，昨晚於臉書張貼他在蘭嶼「跳海」的最新影片，兌現他承諾總統蔡英文若連任，他就跳海的諾言，被網友大讚「真男人」；不過，監察院今天出版最新一期的廉政專刊中，卻載明王世堅因2筆財產申報不實，遭開罰18萬元，為王世堅再添一筆「特別」的紀錄。

監察院今天公布第157期廉政專刊，公布行政院政務委員陳美伶、羅秉成，以及前立法院長蘇嘉全、現任副院長蔡其昌，還有多名立委的財產申報資料，不過，令人眼睛為之一亮的，卻是王世堅因財產申報不實遭裁罰的資訊。

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專刊指出，受處分人（王世堅）應依規定據實申報財產，但申報104年12月21日之財產，就應申報財產項目，未據實申報本人債務2筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實。該筆裁罰的金額為18萬元，處分確定日期為108年11月4日。

此外，被控收受建商賄賂遭判刑10年定讞的前新北市副市長許志堅，也因未據實申報財產，遭開罰30萬元，處分確定日期為108年11月5日。

專刊指出，受處分人（許志堅）應依規定據實申報財產，但申報103年6月30日之財產，就應申報之財產項目，未據實申報其本人借用第三人名義之存款1筆，及其他具有相當價值之財產2筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意隱匿財產為不實申報。

另，前立法院長蘇嘉全與配偶洪恒珠共申報存款2914萬5144元、1筆土地、3筆建物、13筆保險，以及有價證券1333萬8494元。

立法院副院長蔡其昌與配偶黃玉廷共申報存款2062萬2951元、1筆土地、1筆建物，房貸1218萬4578元；蔡其昌另有價值170萬元的藝術品，黃玉廷則有價值75萬的首飾；此外，蔡家共投資「其孜投資有限公司」1700萬元，該公司負責人為黃玉廷。

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