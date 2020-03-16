為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

未據實申報2筆債務 王世堅被監院罰18萬

台北市議員王世堅因財產申報不實，被開罰18萬元。（記者謝君臨攝）

台北市議員王世堅因財產申報不實，被開罰18萬元。（記者謝君臨攝）

2020-03-16 12:00:18

〔記者謝君臨／台北報導〕有「政壇扶龍王」之稱的台北市議員王世堅，昨晚於臉書張貼他在蘭嶼「跳海」的最新影片，兌現他承諾總統蔡英文若連任，他就跳海的諾言，被網友大讚「真男人」；不過，監察院今天出版最新一期的廉政專刊中，卻載明王世堅因2筆財產申報不實，遭開罰18萬元，為王世堅再添一筆「特別」的紀錄。

監察院今天公布第157期廉政專刊，公布行政院政務委員陳美伶、羅秉成，以及前立法院長蘇嘉全、現任副院長蔡其昌，還有多名立委的財產申報資料，不過，令人眼睛為之一亮的，卻是王世堅因財產申報不實遭裁罰的資訊。

專刊指出，受處分人（王世堅）應依規定據實申報財產，但申報104年12月21日之財產，就應申報財產項目，未據實申報本人債務2筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實。該筆裁罰的金額為18萬元，處分確定日期為108年11月4日。

此外，被控收受建商賄賂遭判刑10年定讞的前新北市副市長許志堅，也因未據實申報財產，遭開罰30萬元，處分確定日期為108年11月5日。

專刊指出，受處分人（許志堅）應依規定據實申報財產，但申報103年6月30日之財產，就應申報之財產項目，未據實申報其本人借用第三人名義之存款1筆，及其他具有相當價值之財產2筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意隱匿財產為不實申報。

另，前立法院長蘇嘉全與配偶洪恒珠共申報存款2914萬5144元、1筆土地、3筆建物、13筆保險，以及有價證券1333萬8494元。

立法院副院長蔡其昌與配偶黃玉廷共申報存款2062萬2951元、1筆土地、1筆建物，房貸1218萬4578元；蔡其昌另有價值170萬元的藝術品，黃玉廷則有價值75萬的首飾；此外，蔡家共投資「其孜投資有限公司」1700萬元，該公司負責人為黃玉廷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
3次跳海變熟練 王世堅：勇敢的人只死1次
2020-03-16 11:21

3次跳海變熟練 王世堅：勇敢的人只死1次
王世堅跳海兌現承諾 黃昭順跳蓮池潭呢？
2020-03-16 09:57

王世堅跳海兌現承諾 黃昭順跳蓮池潭呢？
海之滴褐藻糖膠AG複方 給您滿滿能量

海之滴褐藻糖膠AG複方 給您滿滿能量
跳海兌現承諾 王世堅：每句話的背後都有神明
2020-03-16 06:12

跳海兌現承諾 王世堅：每句話的背後都有神明
王世堅傳上午赴蘭嶼跳海 辦公室：不會證實任何傳聞
2020-03-13 20:36

王世堅傳上午赴蘭嶼跳海 辦公室：不會證實任何傳聞
政治今日熱門
2020-03-15 17:46

武漢肺炎》大師出手打臉譚德塞 陳建仁貼文翻譯英文版

2020-03-15 15:19

陷不倫戀後首發聲 蔡宜芳引「愛的迫降」台詞回應

2020-03-16 06:12

跳海兌現承諾 王世堅：每句話的背後都有神明 影片

2020-03-15 23:23

吳斯懷、國民黨團怒槓國防部！黃澎孝起底再籲「下架」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播