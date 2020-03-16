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首頁　>　政治

管制生煤自治條例無效 國民黨批中央霸凌台中

台中火力發電廠。（資料照，台中市政府提供）

台中火力發電廠。（資料照，台中市政府提供）

2020-03-16 11:28:26

〔記者林良昇／台北報導〕行政院認定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文應屬無效，引發中央與地方角力，台中市國民黨立委今抨擊，此舉是國家隊霸凌台中地方隊，十分無恥，呼籲中部人打電話、上行政院臉書留言表達抗議。

行政院發函台中市政府說明「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文牴觸「空污法」、「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，應屬無效，台中市政府將聲請釋憲，並向司法院提出定暫時處分，中央與地方角力。

台中市府官員今北上立院表達訴求，台中市政府法治局長李善植指出，行政院認定自治條例「自始」無效，不但推翻過去環保署的減解，也破壞法的安定性，形同於在這期間基於自制條例對業者的規範處分都無效，可能造成後續賠償問題與人民困擾。

立法院國民黨團書記長蔣萬安表示，行政院宣告台中市管制生煤自制條例無效，將黑手深入地方自治權限，就是要地方政府未來不得再對生煤做嚴格管制，等同宣示繼續核准使用生煤許可、生煤堆置場也不再要求室內封閉式，完全棄民眾生命健康不顧，站在減煤及空污防治對立面。

蔣萬安指出，行政院宣告管制生煤自制條例無效的主要理由是與2018年空污法修法後有牴觸，但卻在台中市長盧秀燕開罰中火、撤銷2部燃煤機組許可的此時才宣告無效，根本是雙重標準，為中火護航的居心昭然若揭，為了掩蓋無法維持夏季穩定供電，難以擺脫依賴燃煤的錯誤政策。

台中市國民黨立委楊瓊瓔批評，生煤管制條例最重要的3條被行政院宣告無效，形同整條條例完全無效，不只讓中部人期待減煤4成瞬即落空，人民也對於環保署、經濟部、台電，國家隊聯手，霸凌台中地方隊，手法粗糙，讓人感到無恥，所有中部人應立即行動，打電話、上行政院臉書留言抗議，中部人的聲音讓中央聽到。

台中市政府研考會主委吳皇昇說，盧秀燕上任後確實執行生煤管制自治條例規範，多次抓到中火污染超標，決定撤銷許可證，都有自制條例規範，最後受到的待遇卻是被中央宣告無效，嚴重傷害地方自治，是中華民國史上最醜陋的一刻。

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