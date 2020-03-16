武漢肺炎》交通部：將提專案貸款 協助航空業渡難關

交通部政務次長黃玉霖表示，兩週前已親自與6大航商及航空商業公會開會，在國際航線租金使用費、降落費予以減免，以及提供專案貸款達成共識，預計週三行政院副秘書長召開會議，交通部將提出具體規劃。（資料照）

2020-03-16 09:42:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，航空業損失持續擴大，除了中港澳航線幾乎停擺，歐洲航線也面臨停航危機。交通部政務次長黃玉霖表示，兩週前已親自與6大航商及航空商業公會開會，在國際航線租金使用費、降落費予以減免，以及提供專案貸款達成共識，預計週三行政院副秘書長召開會議，交通部將提出具體規劃。

黃玉霖表示，由於航空公司營運量非常大，在這兩三個月沒有旅客可載，營收大幅減少，現金流容易出現問題，交通部除針對租金及降落費予以減免，也規劃向行政院提出專案貸款，行政院長蘇貞昌基本上支持該案，預計行政院副秘書長週三將召開會議，屆時交通部將提出具體規劃。

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黃玉霖說，交通部已請各航空公司提出所需貸款額度，據他了解，目前包含中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空、台灣虎航、星宇航空等6家業者正在精算中，交通部希望業者越快提出越好，待收集所有業者報告後，將進行相關規劃，並對外報告。

另針對去年10月發生的南方澳跨港大橋斷裂意外，公路總局調查報告日前出爐，指出施工單位未按圖施工；對此，黃玉霖表示，將依據公總報告內容及4月份運安會報告出爐後，重新檢討懲處名單。

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