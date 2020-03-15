吳斯懷、國民黨團怒槓國防部！黃澎孝起底再籲「下架」

國民黨軍系立委吳斯懷（見圖）與立法院國民黨團近日槓上國防部，前國大代表黃澎孝披露，吳過去參與的「中山黃埔兩岸情」是由中共少將辛旗的對台團體主辦，再次疾呼「一定要下架吳斯懷」。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-03-15 23:23:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨軍系立委吳斯懷近日因索取軍事機密一事槓上國防部，立院國民黨團也發聲明抗議，要求國防部道歉；前國大代表黃澎孝日前才解析吳吳斯懷與國防部長、國安局長關係，今（15）日在臉書上戲稱「吳斯懷終於對國防部發飆了」，並披露吳斯懷過去參與的「中山黃埔兩岸情」，是由中共少將辛旗的對台團體主辦，再次疾呼「一定要下架吳斯懷」。

在立院本會期進入社福及衛環委員會的國民黨立委吳斯懷，12日傳出向國防部索取軍事機密一事，經國防部證實「的確有提出需求」，但遭到吳斯懷否認；立法院國民黨團也隨即痛批國防部「惡意扭曲」，要求國防部向吳思懷道歉。

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都是「上將」惹的禍？

針對吳斯懷向國防部索取軍機引發各界疑慮，黃澎孝日前才在臉書上指出，前中將、國民黨立委吳斯懷是國防部長嚴德發的學長，也是國安局長邱垂正的前一任陸軍六軍團指揮官；黃澎孝強調，「吳斯懷沒下架，我們的國防與國安都有可能被下架了」。

黃澎孝今日在臉書寫道，「在國民黨團的撐腰下，國民黨軍系立委吳斯懷，終於對國防部發飆了」；他文中揭露，吳斯懷是陸軍43期最先晉升中將的「先鋒隊」，但在2009年捲入派系鬥爭，直到2010年12月屆齡退伍前，都無緣晉升二級上將。

兩岸黃埔情是中共統戰活動

黃澎孝指出，吳斯懷的同期李翔宙、學弟嚴德發、班兵邱國正，分別在2011、2012年陸續升為上將，導致吳可能產生「上將心結」；之後從2013年開始，吳斯懷熱衷參加的「中山黃埔兩岸情」，是由時任中共解放軍總政治部聯絡部副部長辛旗主事的「黃埔軍校同學會」所主辦，該組織也是共軍對台的情報、統戰和心戰的主管機關。

黃澎孝質疑：「中共總政聯絡部負責運作的『黃埔軍校同學會』會是一個什麼組織，貴為中將的吳斯懷難道判斷不出來嗎？」他並稱，「這就是為什麼我一而再，再而三的大聲疾呼，一定要下架吳斯懷的原因所在」。

最後，黃澎孝強調，大家一定要全力支持國防部（嚴德發）、國安局（邱國正）兩位上將首長，要求兩個單位破除「學長學弟情面」，秉持「大夫無私交」的春秋之義，堅守國防、國安的部會職責，並像預防病毒一樣的「保密防諜」，千萬不能聽憑「城狐社鼠」，破壞了台灣的「國之干城」。

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